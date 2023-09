Samsung Galaxy S23 FE: wat je kunt verwachten van de komende Fan Edition

De Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) zal eind september zijn debuut maken en gelekte afbeeldingen hebben ons al een voorproefje gegeven van het ontwerp en de functies ervan. Er wordt verwacht dat het aankomende apparaat een opvallende gelijkenis zal vertonen met de Galaxy S23, met een 6.3-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1 of Exynos 2200 SoC, samen met 8 GB RAM en opslagopties van 128 GB of 256 GB.

Uit de gelekte beelden, die op de TENAA-certificeringswebsite zijn verschenen, blijkt dat de Galaxy S23 FE een vergelijkbare camera-opstelling aan de achterzijde deelt met de Galaxy S23, zij het met een kleine aanpassing in de plaatsing van de flitser. De afmetingen van de telefoon zijn naar verluidt 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm en weegt ongeveer 210 gram.

Het gerucht gaat dat het display van de Galaxy S23 FE 6.3 inch meet met een resolutie van 2340×1080 pixels, wat een scherpe en heldere visuele ervaring garandeert. Er wordt ook verwacht dat het een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz zal bieden, waardoor gebruikers vloeiendere interacties en scrollen kunnen hebben.

Qua prestaties zal de Galaxy S23 FE waarschijnlijk worden uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset of een Exynos 2200 SoC, afhankelijk van de regio. Naast 8 GB RAM wordt van dit apparaat verwacht dat het snelle en efficiënte multitasking levert en resource-intensieve applicaties ondersteunt.

De opslagopties omvatten waarschijnlijk varianten van 128 GB en 256 GB, hoewel uitbreidbare opslag niet is aangegeven. Voor gebruikers die prioriteit geven aan het maken van foto's en video's, kan de grotere opslagcapaciteit de voorkeur verdienen.

Hoewel er geen gedetailleerde cameraspecificaties worden gegeven in de gelekte afbeeldingen, suggereren geruchten dat de Galaxy S23 FE over een robuust camerasysteem zal beschikken. Deze configuratie kan een primaire sensor van 50 megapixels, een telelens van 8 megapixels en een ultragroothoeklens van 12 megapixels bevatten. Selfieliefhebbers kunnen rekenen op een camera aan de voorkant van 10 megapixels, netjes geplaatst in een in het midden uitgelijnde perforatie-uitsparing.

Om langdurig gebruik te ondersteunen, wordt verwacht dat de Galaxy S23 FE wordt geleverd met een batterij van 4370 mAh en ondersteuning voor snel opladen via kabel van 25 W.

Op softwaregebied draait het toestel waarschijnlijk op Android 13-gebaseerde One UI 5.1, wat toegang biedt tot de nieuwste softwarefuncties en verbeteringen.

Over het geheel genomen belooft de Samsung Galaxy S23 FE een opwindende toevoeging aan de Fan Edition-serie te worden met zijn indrukwekkende beeldscherm, krachtige prestaties en geavanceerde cameramogelijkheden.

