Samsung Galaxy S23 FE 5G: prijs, specificaties en releasedatum gelekt

By

Samsung staat op het punt de Galaxy S23 FE 5G uit te brengen als budgetvriendelijk alternatief voor zijn vlaggenschip Galaxy S23-serie. Hoewel de officiële lanceringsdatum nog niet is bevestigd, is het toestel gespot op certificeringssites, wat erop wijst dat de release op handen is. Het laatste lek onthult de prijs- en opslagopties van de Galaxy S23 FE 5G.

Volgens tipgever Abhishek Yadav zal de Galaxy S23 FE 5G geprijsd zijn op Rs. 54,999 voor de opslagvariant van 128 GB en Rs. 59,999 voor het opslagmodel van 256 GB in India. Dit positioneert de Galaxy S23 FE 5G als een meer betaalbare optie vergeleken met de reguliere Galaxy S23, die begint bij Rs. 74,999.

Het gerucht gaat dat de Galaxy S23 FE 5G een 6.4-inch dynamisch AMOLED-display zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz. De verwachting is dat het op Android 13 zal draaien en vier jaar OS-updates en vijf jaar beveiligingspatches zal ontvangen. Mogelijk wordt het toestel aangedreven door een Exynos 2200 SoC, al zou de Amerikaanse variant komen met de Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Wat de cameramogelijkheden betreft, wordt er van uitgegaan dat de Galaxy S23 FE 5G een drievoudige camera aan de achterzijde zal hebben met een primaire camera van 50 megapixels, een secundaire camera van 8 megapixels en een telelenscamera van 12 megapixels. Voor selfies kan het toestel een 10 megapixel camera aan de voorkant hebben. Het gerucht gaat dat de batterijcapaciteit 4,500 mAh bedraagt ​​en dat het apparaat naar verwachting bekabeld opladen van 25 W en draadloos opladen zal ondersteunen.

De Galaxy S23 FE 5G is bedoeld om gebruikers een meer betaalbare optie te bieden en toch de belangrijkste functies en specificaties te bieden die te vinden zijn in de vlaggenschip Galaxy S23-serie. Met zijn concurrerende prijzen en indrukwekkende specificaties zal het waarschijnlijk consumenten aantrekken die op zoek zijn naar een smartphone van hoge kwaliteit tegen lagere kosten.

Bronnen:

– [Bron 1] (URL)

– [Bron 2] (URL)