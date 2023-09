Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy A25 5G binnenkort wordt gelanceerd: wat te verwachten

Volgens geruchten komt de opvolger van de Samsung Galaxy A24 mogelijk binnenkort op de markt. Het aankomende apparaat, dat naar verluidt de Samsung Galaxy A25 5G gaat heten, is nu vermeld op de benchmarkingwebsite van Geekbench, wat ons enig inzicht geeft in de specificaties.

Op basis van de lijst wordt verwacht dat de Samsung Galaxy A25 5G zal beschikken over een octa-core Exynos 1280 SoC gecombineerd met maximaal 8 GB RAM. Het gerucht gaat ook dat de telefoon wordt geleverd met een drievoudige camera aan de achterzijde en een waterdruppelnotch op het display.

Uit de Geekbench-lijst blijkt dat de vermeende Galaxy A25 5G het modelnummer SM-A256B heeft en tot 8 GB RAM zou kunnen hebben. De verwachting is dat het out-of-the-box op Android 14-gebaseerde One UI 6.0 zal draaien. De lijst suggereert ook dat het apparaat in totaal zes cores zal hebben, geklokt op 2.00 GHz en twee cores op 2.40 GHz, waarvan wordt aangenomen dat deze deel uitmaken van de Exynos 1280 SoC.

Op de benchmarkingwebsite Geekbench scoorde de Samsung Galaxy A25 5G naar verluidt 973 punten in de single-core test en 2,106 punten in de multi-core test. Helaas geeft de lijst geen verdere details over het apparaat.

Qua ontwerp suggereren gelekte renders van de Samsung Galaxy A25 5G een zwarte kleurvariant. De smartphone lijkt gelijkenis te vertonen met de Galaxy S23 5G, met een verticale drievoudige camera-opstelling aan de achterzijde, ondergebracht in drie afzonderlijke ronde sleuven in de linkerbovenhoek van het achterpaneel. Er wordt verwacht dat de voorkant van het apparaat een waterdruppel-notch zal vertonen.

De gelekte weergaven geven ook aan dat de Samsung Galaxy A25 5G de aan/uit-knop en volumeknop aan de rechterkant zal hebben, terwijl de linkerkant waarschijnlijk de simkaartsleuf zal bevatten. Aan de onderkant is de telefoon uitgerust met een USB Type-C-poort en een hoofdtelefoonaansluiting van 3.5 mm. Bovendien zou het toestel mogelijk een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor kunnen bieden.

Over het geheel genomen lijkt de Samsung Galaxy A25 5G een opwindende toevoeging aan de lijn smartphones van Samsung. Vanaf nu is er geen officiële bevestiging van Samsung over de lanceringsdatum of de volledige specificaties van het apparaat. Op basis van de gelekte informatie lijkt de Samsung Galaxy A25 5G echter een veelbelovende middenklasse smartphone met indrukwekkende features.

Bronnen: Geekbench, MySmartPrice