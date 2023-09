Nintendo Switch 2 Rumours: Breath of the Wild-demo toonde verbeterde graphics en laadtijden

Geruchten over de volgende console van Nintendo, voorlopig de 'Switch 2' genoemd, circuleren de laatste tijd. Volgens rapporten van Eurogamer en VGC hadden geselecteerde ontwikkelaars de mogelijkheid om de console te demonstreren tijdens Gamescom 2023. De demo bevatte een verbeterde versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hoewel details van de verbeteringen destijds niet werden verstrekt.

Er zijn nu nieuwe geruchten naar voren gekomen uit een recente Nate the Hate-podcast. De gastheer beweerde dat de technische demo van Gamescom Breath of the Wild liet zien op 4K 60 fps, met als opmerkelijke verbetering het uitroeien van laadtijden. Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze geruchten niet impliceren dat de Switch-lanceringstitel opnieuw zal worden uitgebracht met de volgende hardware. Het werd eerder gebruikt om de technische vooruitgang van de opvolger te demonstreren.

Er zijn ook beweringen dat de technische demo gebruik maakte van DLSS 3.5, Nvidia's real-time AI-opschalingstechnologie. Het is echter onzeker of de demo gebruik maakte van de volledige functieset van de 3.5-versie, zoals het genereren van frames. De opname van DLSS is al jaren een onderwerp van speculatie voor de Switch-opvolger, en de vermelding van de 3.5-versie is zeker intrigerend.

Tijdens het podcastgesprek vermeldde de presentator dat maart 2024 een mogelijke datum was, hoewel het onduidelijk was of dit een onthullings- of releasedatum betrof. Eerdere geruchten eerder dit jaar suggereerden een release voor de Switch 2024 eind 2.

Het is belangrijk op te merken dat deze geruchten op dit moment niet officieel door Nintendo worden bevestigd. De informatie is gebaseerd op bronnen en geruchten. Als deze specificaties accuraat zijn, is het bovendien essentieel om te bedenken dat de technische demo die op Gamescom wordt weergegeven, niet noodzakelijkerwijs de kenmerken van de uiteindelijke console weerspiegelt.

Terwijl deze geruchten blijven circuleren, is het spannend om na te denken over de mogelijkheden van een verbeterde versie van Breath of the Wild op de ‘Switch 2’. Totdat Nintendo officiële aankondigingen doet, moeten deze geruchten echter met een korreltje zout worden genomen.

