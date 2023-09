Ridley lanceert de nieuwe Falcn RS: een allround prestatiefiets

Ridley heeft onlangs zijn nieuwste toevoeging aan zijn fietsenassortiment onthuld, de Falcn RS. Deze nieuwe fiets is ontworpen als een allround prestatiemachine die elk type wegrace aankan. Ridley wilde een fiets creëren die een lichtgewicht pakket combineert met aerodynamische voordelen.

De Falcn RS is ontworpen met de nadruk op de verhouding tussen aerodynamica en gewicht, waardoor de fiets zo aerodynamisch mogelijk is zonder extra gewicht toe te voegen. Dit is bereikt door een zorgvuldige afweging van het ontwerp van de fiets, waarbij onnodig materiaal en wilde buisvormen zijn vermeden. Ridley beweert dat de Falcn RS vergelijkbare aerodynamische prestaties biedt als de Noah aerofiets, maar met een gewicht dat vergelijkbaar is met de Helium-klimmachine.

De Falcn RS weegt iets meer dan 100 gram meer dan de Helium en heeft een totaalgewicht van ongeveer 7.4 kg. Het frame weegt ongeveer 825 gram, terwijl de vork 380 gram bedraagt. Bovendien is de Falcn RS ontworpen voor banden van 28 mm, met de mogelijkheid om banden tot 34 mm te monteren, waardoor hij geschikt is voor zowel ruwe kasseien als glad asfalt.

Ridley heeft uitgebreide tests uitgevoerd in zijn eigen windtunnel om de aerodynamica van de Falcn RS te optimaliseren. De voorkant van de fiets, inclusief de diepere balhoofdbuis en vorkkroon, heeft bijzondere aandacht gekregen om de weerstand te minimaliseren. Door turbulentie te introduceren in de luchtstroom die over de fiets gaat, beweert Ridley een vermindering van 10% in weerstand te hebben bereikt vergeleken met het originele Falcn-vorkontwerp.

De Falcn RS is voorzien van een nieuwe set geometrienummers die zijn getest door Lotto-Dstny WorldTour-rijders. Ridley beweert dat deze cijfers een evenwicht vormen tussen snelheid, reactiviteit en stabiliteit. De fiets is uitgerust met een geïntegreerde stuurpen en stuur van Forza-koolstofvezel uit één stuk, waardoor rijders een bereik van 75 mm en een val van 130 mm krijgen, evenals een flare van vijf graden.

De Falcn RS kan worden geconfigureerd met een 1x of 2x aandrijflijn en biedt een reeks aanpassingsopties, waaronder aangepaste verf- en componentkeuzes. Momenteel is de complete fiets verkrijgbaar in drie modellen, met SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 en Shimano 105 Di2 groepen.

Over het geheel genomen biedt de Ridley Falcn RS een veelzijdige en goed presterende optie voor wegrijders, met zijn lichtgewicht ontwerp, aerodynamische kenmerken en aanpasbare opties.

Bronnen:

– Ridley(Ridley.com)