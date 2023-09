Baffle Inc. richt zich op gegevensbeveiliging om gaten in de markt op te vullen

Baffle Inc. is een bedrijf dat de gaten in de markt voor gegevensbescherming wil aanpakken door zich te concentreren op het kernelement van beveiliging: de gegevens zelf. Terwijl traditionele beveiligingsbenaderingen verschillende invalshoeken van gegevensbescherming bieden, kiest Baffle voor een andere aanpak door gegevens op recordniveau te beveiligen. Dit betekent dat zelfs in het geval van een inbreuk de gegevens beschermd blijven door middel van encryptie of tokenisatie.

Historisch gezien zijn strategieën voor gegevensbescherming gericht op het beveiligen van gegevens in rust, vooral wanneer datacenters kwetsbaar waren. Met de opkomst van veilige clouddatacenters is het dreigingslandschap echter veranderd. Baffle herkende deze verschuiving en identificeerde een gat in de beschermingsgrens. Geen enkele databaseleverancier bood een oplossing om gegevens in gebruik of in het geheugen te beveiligen.

De aanpak van Baffle overwint ook de uitdagingen die gepaard gaan met traditionele encryptiemethoden, die omslachtig kunnen zijn en tot operationele wrijving kunnen leiden. Het bedrijf integreert naadloos met datamigratiediensten zoals AWS Database Migration Service om ervoor te zorgen dat gegevens tijdens het transport naar de cloud worden gecodeerd. Dit end-to-end encryptieproces garandeert gegevensbescherming vanaf het moment dat deze de bron verlaat totdat deze in de cloud arriveert.

Bovendien faciliteert Baffle veilige data-analyse in de cloud, wat essentieel is voor organisaties die de kracht van hun data willen benutten. Op de cloud gebaseerde analysetools worden steeds populairder en Baffle erkent de noodzaak om gegevens tijdens de migratie te beschermen en tegelijkertijd de analyse ervan in de cloud mogelijk te maken. De oplossing van Baffle biedt drie transformatieopties: encryptie, tokenisatie en maskering, afhankelijk van de downstream-gebruikssituatie.

Over het algemeen vult Baffle Inc. de gaten in de markt voor gegevensbescherming door zich te concentreren op het beveiligen van de gegevens zelf. Hun aanpak zorgt ervoor dat gegevens gedurende de hele levenscyclus beschermd blijven, ook tijdens cloudmigratie en -analyse. Met hun innovatieve methodologie wil Baffle uitgebreide gegevensbeveiliging bieden voor organisaties in het snel evoluerende cyberbeveiligingslandschap.

