Inzicht in de invloed van samenwerkingstools op innovatie op de digitale werkplek

Samenwerkingstools zoals Slack en Teams zijn essentieel geworden op de digitale werkplek, waardoor teams op afstand kunnen communiceren en samenwerken. Een nieuwe studie van MIT Sloan Management Review benadrukt echter het belang van inzicht in de manier waarop de keuzes die binnen deze tools worden gemaakt, van invloed kunnen zijn op innovatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de beslissing om via samenwerkingstools een privégroep of een openbare groep op te richten, teams op verschillende wegen naar innovatie kan brengen. Volgens Wietske Van Osch, universitair hoofddocent aan de Michigan State University, kan de keuze tussen publieke en private kanalen belangrijke implicaties hebben voor de creatieve resultaten die door teams worden geproduceerd.

Het is gebleken dat samenwerken via publieke kanalen relevanter is voor ontwikkelingscreativiteit, waarbij bestaande concepten worden gecombineerd of uitgebreid om nieuwe resultaten te produceren. Aan de andere kant is de kans groter dat ontwrichtende creativiteit, waarbij problemen opnieuw worden gedefinieerd om nieuwe oplossingen te vinden, voortkomt uit groepen die communicatie op privé richten.

Het onderzoek suggereert echter ook dat een verkeerde afstemming tussen deze paden kan leiden tot een stagnatie in de creativiteit. Om innovatie te bevorderen moeten managers strategisch denken en verschillende kenmerken van samenwerkingsinstrumenten combineren met passende communicatiestructuren.

Het onderzoek biedt drie punten waarmee managers rekening moeten houden:

1. Kies samenwerkingstools die zowel publieke als private ruimtes mogelijk maken.

2. Vind manieren om particuliere groepen te ondersteunen en de kennis binnen deze groepen beschikbaar te maken voor de bredere organisatie.

3. Combineer verschillende groepen om meerdere wegen naar verschillende soorten creativiteit te creëren.

Het is belangrijk dat leiders erkennen dat er geen one-size-fits-all benadering van innovatie bestaat. Burcu Bulgurcu, assistent-professor aan de Ted Rogers School of Management van de Toronto Metropolitan University, benadrukt de noodzaak om gebruikers in staat te stellen meerdere wegen naar creativiteit te omarmen en deze te benutten om het potentieel van de digitale beroepsbevolking te maximaliseren.

Over het geheel genomen benadrukt dit onderzoek het belang van kleine keuzes binnen samenwerkingstools bij het stimuleren van innovatie op de digitale werkplek. Inzicht in de unieke paden die deze tools bieden voor creativiteit kan managers helpen innovatie te bevorderen en het volledige potentieel van hun teams te benutten.

Bron: MIT Sloan Management Review

Definities:

– Ontwikkelingscreativiteit: het combineren of uitbreiden van bestaande concepten om nieuwe resultaten te produceren.

– Disruptieve creativiteit: de creatieve vernietiging van een object of probleem om een ​​nieuw perspectief te creëren.

