Meta-Sorter: op AI gebaseerde methode verbetert de bioomlabeling in microbioommonsters

Onderzoekers van de Huazhong Universiteit voor Wetenschap en Technologie hebben een nieuwe, op AI gebaseerde methode ontwikkeld, genaamd ‘Meta-Sorter’, om de bioomlabeling voor microbioommonsters te verbeteren. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science and Ecotechnology, laat zien hoe Meta-Sorter neurale netwerken gebruikt en leertechnieken overdraagt ​​om de uitdaging van onvolledige informatie in de MGnify-database aan te pakken.

De Meta-Sorter-aanpak bestaat uit twee belangrijke stappen. Eerst wordt een neuraal netwerkmodel geconstrueerd met behulp van meer dan 118,000 microbiële monsters uit 134 biomen en de bijbehorende bioomontologie. Dit model bereikt een indrukwekkende gemiddelde AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) van 0.896, waardoor monsters nauwkeurig worden geclassificeerd met gedetailleerde bioominformatie.

De tweede stap omvat het gebruik van transferleren met nieuw geïntroduceerde voorbeelden die verschillende kenmerken hebben. Onderzoekers hebben 34,209 nieuwe monsters uit 35 biomen, waaronder acht nieuwe, opgenomen in het transfer neurale netwerkmodel. Dit resulteerde in een uitstekende gemiddelde AUROC van 0.989, waarmee op effectieve wijze bioominformatie werd voorspeld voor nieuw geïntroduceerde monsters met het label ‘Gemengd bioom’.

Meta-Sorter toont een algehele nauwkeurigheid van 96.7% bij het classificeren van monsters met onvolledige bioomannotaties. Deze doorbraak lost problemen van trapsgewijze fouten op en opent nieuwe mogelijkheden voor kennisontdekking in milieuonderzoek en andere wetenschappelijke disciplines.

Bovendien verfijnt Meta-Sorter de bioomannotaties voor ondergeannoteerde en verkeerd geannoteerde monsters. De automatische toewijzing van nauwkeurige classificaties aan dubbelzinnige monsters levert waardevolle inzichten op die verder gaan dan de oorspronkelijke literatuur. De differentiatie van monsters in specifieke milieucategorieën verbetert de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksconclusies.

Naarmate gestandaardiseerde protocollen voor het indienen van gegevens en het opnemen van metagegevens zich blijven ontwikkelen, wordt verwacht dat Meta-Sorter een revolutie teweeg zal brengen in de analyse en interpretatie van monsters van microbiële gemeenschappen. Het zal nauwkeurigere en inzichtelijkere ontdekkingen mogelijk maken op het gebied van microbioomonderzoek en daarbuiten.

Nan Wang et al., Verfijning van bioomlabeling voor grootschalige monsters van microbiële gemeenschappen: gebruik maken van neurale netwerken en overdrachtsleren, milieuwetenschappen en ecotechnologie (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304