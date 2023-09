Razorpay neemt digitale factureringsstartup BillMe over om de klantbetrokkenheid te vergroten

By

Fintech-eenhoorn Razorpay heeft de overname aangekondigd van BillMe, een start-up op het gebied van digitale facturering en klantbetrokkenheid. De in Mumbai gevestigde start-up heeft een platform ontwikkeld dat tot doel heeft papieren facturen te elimineren en de toegevoegde waarde voor handelaren te vergroten door middel van digitale facturering. Dit is de achtste overname door Razorpay, dat zijn portfolio heeft uitgebreid sinds de overname van Ezetap in augustus 2022.

Met deze overname wil Razorpay bedrijven voorzien van een hybride model waarmee ze effectiever met hun klanten kunnen communiceren. Terwijl contactloze en wrijvingsloze vormen van interactie steeds populairder worden onder consumenten, wil Razorpay de mogelijkheden van BillMe benutten om verkopers een zeer persoonlijke en interactieve factureringservaring te bieden. Door Razorpay gegenereerde digitale facturen zullen functies bieden zoals feedback en enquête-opties, waardoor verkopers hun betrokkenheidsstrategieën kunnen aanpassen op basis van de voorkeuren van de consument.

BillMe, opgericht in 2018, heeft al meer dan 4,000 bedrijven bediend, waaronder grote merken als McDonald's, Burger King, Decathlon en Cinepolis. Met het platform kunnen bedrijven binnen 10 minuten live gaan met digitale facturering, waardoor processen worden gestroomlijnd die doorgaans veel langer duren. Bovendien stellen de zelfbedieningsdashboards van BillMe verkopers in staat om het gedrag van klanten te analyseren, aangepaste campagneregels op te stellen en cross-sales en promoties te faciliteren.

Klanten zullen profiteren van de gestroomlijnde en snellere betaalervaring die digitale facturering biedt. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken over het opslaan of ophalen van papieren facturen voor toekomstig gebruik. In plaats daarvan zullen de digitale facturen gemakkelijk toegankelijk zijn en kunnen worden gebruikt als een multidimensionaal hulpmiddel waarmee verkopers hun klanten beter kunnen begrijpen, betrekken en targeten.

Razorpay ziet een groot potentieel in de wereldwijde markt voor digitale bonnen, die naar verwachting in 2.3 2027 miljard dollar zal bereiken. Door het aanbod van BillMe te integreren wil Razorpay bedrijven helpen zich te onderscheiden door de klantbetrokkenheid te vergroten, klanten te behouden en hun marketingmogelijkheden te versterken. Deze overname sluit aan bij de visie van Razorpay om een ​​vertrouwde one-stop-shop te worden voor alle betalingsoplossingen, gericht op bedrijven van elke omvang.

Razorpay, opgericht in 2014, heeft al betalingstechnologieoplossingen geleverd aan meer dan 8 miljoen bedrijven. Het bedrijf heeft $817 miljoen aan financiering veiliggesteld van vooraanstaande investeerders zoals Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global en MasterCard. Met de toevoeging van BillMe blijft Razorpay zijn voetafdruk in de fintech-industrie vergroten en zijn positie als leidende speler in de betalingsruimte verstevigen.

