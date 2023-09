Apple verlengt overeenkomst met Qualcomm om 5G-modemchips te gebruiken tot 2026

Apple heeft aangekondigd dat het de overeenkomst met Qualcomm om zijn Snapdragon 5G Modem-RF-systemen te gebruiken voor zijn smartphonelanceringen zal verlengen tot ten minste 2026. Dit betekent dat Apple de komende drie jaar de componenten van Qualcomm in zijn iPhones zal blijven gebruiken. Dit besluit komt als een vertraging van de plannen van Apple om zijn eigen 5G-modemchips te ontwikkelen, die naar verwachting in 2024 zouden worden geïntroduceerd.

Deskundigen zijn verdeeld over de redenen voor de vertraging van Apple bij de ontwikkeling van zijn eigen chipsets. Sommigen speculeren dat Apple het moeilijker vindt dan verwacht om zijn eigen mobiele modem-silicium te maken, terwijl anderen suggereren dat problemen met de toeleveringsketen voor problemen zorgen. Alejandro Cadenas, Associate Vice President bij IDC, merkte op dat Apple's prioriteit ligt bij het ontwikkelen van zijn eigen chipsets en het beëindigen van de overeenkomst met Qualcomm, maar dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om de kwaliteit van zijn alternatief te garanderen.

Hoewel de inspanningen van Apple om zijn eigen 5G-chipsets te ontwikkelen langer kunnen duren dan verwacht, zijn sectoranalisten van mening dat het bedrijf zich blijft inzetten voor de uitdaging en aanzienlijke middelen aan de taak besteedt. De verlenging van Apple's overeenkomst met Qualcomm biedt beide bedrijven zekerheid op de korte tot middellange termijn.

Er wordt gespeculeerd dat de hernieuwde overeenkomst van Apple met Qualcomm mogelijk verband houdt met de inspanningen van het bedrijf om zijn toeleveringsketens te versterken, vooral als gevolg van de toegenomen uitdagingen in China. Apple probeert mogelijk zijn componentenbronnen te diversifiëren en de afhankelijkheid van één enkele leverancier te verminderen.

Ongeacht de redenen achter de vertraging wordt deze uitbreiding gezien als een overwinning voor Qualcomm, aangezien Apple blijft vertrouwen op zijn componenten. De details van het contract zijn niet openbaar gemaakt, maar er wordt aangenomen dat het vergelijkbaar is met de overeenkomst die de twee bedrijven in 2019 bereikten na juridische geschillen. In die schikking trok Apple zijn juridische claims tegen Qualcomm in en stemde ermee in zijn chips in iPhones te gebruiken, wat er uiteindelijk toe leidde dat Apple de smartphonemodemactiviteiten van Intel overnam.

Ondanks de vertraging wordt verwacht dat Apple uiteindelijk zijn eigen 5G-modemchips zal uitbrengen, maar het tijdsbestek blijft onzeker.

Bronnen:

- Het register

– Zuid-Chinese ochtendpost