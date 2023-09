Qualcomm heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met Apple om in ieder geval tot 5 2026G-chips voor iPhones te leveren. Als toonaangevende ontwerper van modemchips waarmee telefoons verbinding kunnen maken met mobiele datanetwerken, tekende Qualcomm in 2019 eerder een leveringsovereenkomst met Apple, naar aanleiding van de resolutie van een langdurig juridisch geschil tussen de twee bedrijven.

De huidige chipleveringsovereenkomst tussen Qualcomm en Apple loopt dit jaar af, wat betekent dat de komende iPhones die Apple naar verwachting zal aankondigen de laatste zullen zijn die onder deze overeenkomst worden uitgebracht. De nieuwe deal zorgt er echter voor dat Qualcomm tot 2026 elk jaar chips voor de telefoons van Apple blijft leveren.

Helaas zijn de specifieke voorwaarden en waarde van de overeenkomst niet bekendgemaakt door Qualcomm. De chipmaker heeft alleen vermeld dat de voorwaarden “vergelijkbaar” zijn met de vorige leveringsovereenkomst. Bovendien blijft een patentlicentieovereenkomst die in 2019 tussen Qualcomm en Apple werd ondertekend van kracht tot 2025, met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar.

Hoewel Apple actief werkt aan de ontwikkeling van zijn eigen modemtechnologie en in 1 de modemeenheid van Intel voor 2019 miljard dollar heeft overgenomen, blijft het onduidelijk hoe snel Apple van plan is over te stappen op het gebruik van zijn eigen chips. Qualcomm heeft voorspeld dat tegen 2026 slechts een vijfde van de iPhones van Apple zijn chips zal gebruiken. Deze voorspelling kan echter conservatief blijken te zijn, aangezien de eerdere prognoses van Qualcomm voor zijn zaken met Apple in 2021 werden overtroffen, waarbij alle iPhone 14-modellen vorig jaar werden uitgebracht. met Qualcomm-modems.

Deze nieuwe deal tussen Qualcomm en Apple is cruciaal voor de supply chain-strategie van Apple, vooral in het licht van de uitdagingen waarmee het bedrijf in China wordt geconfronteerd. Het versterken van toeleveringsketens buiten China is voor Apple een prioriteit geworden, en het lijkt erop dat het bedrijf plannen om op verschillende gebieden zelfstandig zijn eigen chips te gaan produceren, uitstelt of terugschroeft.

Bronnen: Qualcomm, Hargreaves Lansdown