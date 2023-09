By

Qualcomm maakte maandag bekend een overeenkomst met Apple te hebben getekend om in ieder geval tot 5 2026G-chips voor iPhones te leveren. Deze deal verlengt de bestaande relatie tussen de twee bedrijven en geeft aan dat Apple momenteel niet van plan is een eigen modemtechnologie te ontwikkelen. De overeenkomst komt op een moment dat Apple met uitdagingen in China wordt geconfronteerd en zijn toeleveringsketens op andere gebieden wil versterken.

Onder de nieuwe deal zal Qualcomm chips voor iPhones leveren die tot 2026 elk jaar op de markt zullen komen. De exacte waarde van de overeenkomst is niet bekendgemaakt, maar er wordt gezegd dat deze vergelijkbaar is met de vorige leveringsovereenkomst tussen de twee bedrijven. De aandelen van Qualcomm stegen na de aankondiging met 4 procent, terwijl de aandelen van Apple met 0.5 procent stegen.

Deze deal bouwt voort op een chipleveringsovereenkomst die Qualcomm en Apple in 2019 ondertekenden, na de oplossing van een langlopend juridisch geschil tussen de twee bedrijven. Die leveringsovereenkomst loopt dit jaar af, waardoor de iPhones naar verwachting dinsdag de laatste zullen zijn die onder die deal debuteren.

Naast de chipleveringsovereenkomst bevestigde Qualcomm ook dat de patentlicentieovereenkomst met Apple, die in 2019 werd ondertekend, van kracht blijft. Deze deal loopt af in 2025, maar er is een optie om deze met nog eens twee jaar te verlengen.

Apple heeft gewerkt aan zijn eigen modemtechnologie en heeft in 1 de modemeenheid van Intel voor $ 2019 miljard overgenomen. Het bedrijf heeft echter nog geen details verstrekt over wanneer het van plan is zijn eigen chips te gaan gebruiken.

Hoewel Qualcomm verwacht dat in 2026 slechts een vijfde van de iPhones van Apple zijn chips zal gebruiken, zijn eerdere prognoses van het bedrijf te conservatief geweest. Opgemerkt moet worden dat alle vorig jaar uitgebrachte iPhone 14-modellen Qualcomm-modems gebruikten. De Chief Financial Officer van Qualcomm verwacht ook dat de “overgrote meerderheid” van de 2023 iPhones die deze week zullen worden uitgebracht, Qualcomm-modems zullen bevatten.

Over het geheel genomen versterkt deze uitgebreide overeenkomst tussen Qualcomm en Apple hun partnerschap en zorgt het voor een stabiele levering van 5G-chips voor de toekomstige iPhones van Apple. Het suggereert ook dat Apple niet van plan is in de nabije toekomst zijn eigen modemtechnologie te ontwikkelen.

Bron: Het originele artikel is afkomstig van Reuters.