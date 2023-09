Qualcomm verlengt deal om Apple te voorzien van 5G-modems

Qualcomm heeft een verlenging aangekondigd van zijn deal om 5G-modems voor de smartphones van Apple te leveren, wat aangeeft dat Apple nog steeds voor uitdagingen staat bij het intern ontwikkelen van de technologie. Sinds 2018 werkt Apple aan het creëren van zijn eigen modems, die verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de communicatie tussen zijn apparaten en mobiele netwerken. Deze inspanning maakt deel uit van Apple's grotere initiatief om meer halfgeleidercomponenten intern te produceren in plaats van afhankelijk te zijn van externe leveranciers.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Qualcomm Apple voorzien van chips voor de smartphone-lanceringen die gepland zijn voor 2024, 2025 en 2026. Hoewel de details van de deal niet zijn bekendgemaakt, verklaarde Qualcomm dat deze vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke overeenkomst die in 2019 werd bereikt. Als toonaangevende chipmaker op het gebied van 5G-technologieën sprak Qualcomm zijn vertrouwen uit in zijn langdurige leiderschap in de sector.

Apple is de grootste klant van Qualcomm en is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de omzet. De verwachting was dat de aankomende iPhone 15, die dinsdag uitkomt, een van de laatste modellen zou zijn die gebruik zou maken van de modems van Qualcomm. Apple en Qualcomm waren eerder wereldwijd verwikkeld in spraakmakende intellectuele eigendoms- en contractgeschillen voordat ze in 2019 een schikking bereikten, die onder meer een “meerjarige chipsetleveringsovereenkomst” omvatte.

Apple zette zijn modemontwikkelingsplannen echter kort daarna voort door Intel's smartphonechipdivisie voor $ 1 miljard over te nemen. Deze nieuwe deal met Qualcomm biedt Apple de mogelijkheid om de komende drie jaar geleidelijk zijn eigen chips in zijn smartphones te integreren, op voorwaarde dat ze klaar zijn voor implementatie.

Opvallend is dat de aandelen van Qualcomm na de aankondiging een stijging van 8% in de pre-market handel kenden, en uiteindelijk genoegen namen met een stijging van 3% in de late ochtendhandel. In mei 2021 sloot Apple ook een meerjarige deal van meerdere miljarden dollars met Broadcom voor verschillende andere 5G-componenten.

Definities:

– Modem: Een apparaat dat communicatie tussen een computer of smartphone en internet mogelijk maakt via een netwerkverbinding.

– Halfgeleider: een materiaal, meestal silicium, dat elektrische geleidbaarheidseigenschappen bezit tussen een geleider en een isolator. Gebruikt om verschillende elektronische componenten te vervaardigen.

– 5G: de vijfde generatie draadloze technologie, die hogere snelheden en verbeterde connectiviteit biedt in vergelijking met eerdere generaties.

– Chipmaker: een bedrijf dat geïntegreerde schakelingen (chips) ontwerpt en produceert die in elektronische apparaten worden gebruikt.

