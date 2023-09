Apple en Qualcomm hebben een nieuwe overeenkomst aangekondigd waardoor Apple de 5G-modems van Qualcomm in ieder geval de komende drie jaar zal blijven gebruiken. De deal heeft betrekking op iPhone-lanceringen in 2024, 2025 en 2026, waarmee de eerdere overeenkomst, die later dit jaar afloopt, wordt verlengd. Dit nieuws komt te midden van eerdere speculaties dat Apple tegen 5 zou overstappen op zijn eigen interne 2025G-modemoplossing.

Als grootste klant van Qualcomm is Apple verantwoordelijk voor bijna een kwart van de omzet van de chipmaker. Hoewel Apple actief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van zijn eigen 5G-modem, heeft het bedrijf te maken gehad met juridische hindernissen als gevolg van patenten van Qualcomm, die in 2029 en 2030 zullen aflopen. Het doel van Apple is om zijn eigen 5G-modem te ontwikkelen, dat kan worden geïntegreerd in zijn A-serie System on a Chip (SoC), wat een oplossing met één chip biedt met aanzienlijke verbeteringen in de levensduur en prestaties van de batterij.

Door de overeenkomst met Qualcomm te verlengen, verzekert Apple zich van een betrouwbare bron van 5G-modems voor zijn toekomstige iPhone-modellen. Terwijl Apple zich blijft inspannen om een ​​eigen modem te ontwikkelen, erkent het bedrijf het belang van de technologie en expertise van Qualcomm op het gebied van 5G-connectiviteit. Dankzij deze samenwerking kan Apple een concurrentievoordeel op de smartphonemarkt behouden door gebruik te maken van de toonaangevende 5G-modemtechnologie van Qualcomm.

Nu de vraag naar 5G-connectiviteit blijft groeien, toont het besluit van Apple om de samenwerking met Qualcomm uit te breiden aan dat het bedrijf zich inzet om zijn klanten te voorzien van de nieuwste en meest geavanceerde mobiele technologie. Door nauw samen te werken met Qualcomm kan Apple hun expertise benutten en een naadloze integratie van 5G-mogelijkheden in hun toekomstige iPhone-modellen garanderen.

Deze samenwerking tussen Apple en Qualcomm verstevigt hun voortdurende partnerschap en bevestigt opnieuw de erkenning door de industrie van Qualcomms leiderschap op het gebied van 5G-modemtechnologie. Het toont ook de toewijding van Apple aan innovatie en het garanderen van de best mogelijke gebruikerservaring voor zijn klanten.

Definities:

– 5G-modem: een modem is een apparaat dat communicatie tussen een computerapparaat en een netwerk mogelijk maakt. Een 5G-modem biedt specifiek connectiviteit met de nieuwste generatie mobiele netwerken, waardoor snellere download- en uploadsnelheden, verbeterde latentie en verbeterde algehele netwerkprestaties mogelijk zijn.

