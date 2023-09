Qualcomm en Apple zijn het eens over een nieuwe deal voor de levering van 5G-chips

Qualcomm heeft een nieuwe overeenkomst met Apple aangekondigd om tot minstens 5 2026G-chips aan de technologiegigant te leveren. Dit komt na een eerdere chipleveringsovereenkomst tussen de twee bedrijven in 2019, die het einde betekende van een lange juridische strijd.

De komende iPhone-lancering, die naar verwachting deze week zal worden onthuld, zal het eindproduct zijn dat werd geïntroduceerd onder de vorige chipleveringsovereenkomst. Hoewel specifieke financiële details van de nieuwe overeenkomst niet zijn bekendgemaakt, benadrukt Qualcomm dat de voorwaarden “vergelijkbaar” zijn met hun eerdere overeenkomst.

Naast de chipleveringsovereenkomst hebben Qualcomm en Apple ook een patentlicentieovereenkomst die loopt tot 2025, met de optie voor een verlenging van twee jaar. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Apple de gepatenteerde technologie van Qualcomm op hun apparaten kan blijven gebruiken.

Het is vermeldenswaard dat Apple heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn eigen modemtechnologie. In 2019 verwierf het bedrijf de modemeenheid van Intel voor $ 1 miljard. Hoewel de routekaart van Apple voor het integreren van zijn eigen chips in hun apparaten nog niet bekendgemaakt is, voorspelt Qualcomm dat tegen 2026 slechts een vijfde van Apple's iPhones deze chips zal bevatten.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat de verwachtingen van Qualcomm met betrekking tot de samenwerking met Apple in het verleden conservatief waren. In 2021 voorspelde Qualcomm dat geen van de iPhone 14-modellen over hun modems zou beschikken, maar dat bleek niet het geval toen alle vorig jaar uitgebrachte modellen daadwerkelijk over Qualcomm-modems beschikten.

Over het geheel genomen garandeert deze nieuwe overeenkomst tussen Qualcomm en Apple een voortdurende samenwerking bij het leveren van 5G-technologie voor iPhones, terwijl Apple ook de flexibiliteit krijgt om in de toekomst zijn eigen modemtechnologie te ontwikkelen.

Bronnen:

- Qualcomm

- Appel