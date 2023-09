Het veranderende landschap van e-aanbestedingen in de publieke sector

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door Euna Solutions werpt licht op de veranderende stand van zaken op het gebied van e-procurement in de publieke sector. Vergelijkbaar met de trends in business-to-business (B2B) e-commerce, wenden inkoopmanagers en inkoopteams bij de overheid, academische instellingen en liefdadigheidsorganisaties zich steeds meer tot digitale technologie om hun inkoopprocessen te stroomlijnen.

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat 44% van de kopers in de publieke sector nu e-procurementsoftware gebruikt naast hun ERP-systeem (Enterprise Resource Planning). Bovendien gaf 65% van de respondenten aan een combinatie van oudere en nieuwere digitale technologie te gebruiken. Dankzij deze hybride aanpak kan het ERP-systeem kernfuncties uitvoeren, terwijl de e-procurement-oplossing complexere taken beheert, zoals inkoop- en leveranciersbeheer.

Het onderzoek benadrukte ook het belang van compliance, efficiëntie en leveranciersbetrokkenheid voor professionals op het gebied van overheidsopdrachten. Slechts 44% van de inkoopmanagers sprak echter vertrouwen uit in het vermogen van hun organisatie om de huidige werkdruk aan te kunnen, terwijl 25% toegaf minder zelfvertrouwen te hebben.

Het toekomstige personeelsbestand vormt een nieuwe uitdaging voor overheidsinstanties, aangezien bijna 30% van de federale werknemers in 2025 in aanmerking zal komen voor pensionering, en 27% van het personeelsbestand uit Generatie Z zal bestaan. Deze jongere werknemers hebben een sterke affiniteit met technologie en verwachten digitale vaardigheden. hulpmiddelen die deel uitmaken van hun werk. Ze geven prioriteit aan gestroomlijnde processen en automatisering om tijd vrij te maken voor meer strategische initiatieven.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijkt uit het onderzoek dat 20% van de inkoopmanagers in de publieke sector nog steeds afhankelijk is van op papier gebaseerde verwerking en verouderde bestaande systemen. Slechts 14% gaf aan de nieuwste digitale tools en technologieën te gebruiken voor hun inkoopprocessen.

De COVID-19-pandemie heeft de digitale transformatie van de inkoop in de publieke sector versneld, waardoor veel organisaties gedwongen zijn om uit noodzaak digitale oplossingen te adopteren. De overgang verliep echter niet altijd soepel.

Concluderend benadrukt het onderzoek van Euna Solutions het veranderende landschap van e-procurement in de publieke sector. Het benadrukt de toenemende adoptie van digitale technologie, de uitdagingen waarmee men te maken krijgt bij het werven van jongere inkoopprofessionals, en het belang van gestroomlijnde processen en automatisering bij inkoopactiviteiten.

Bronnen: Euna Solutions-enquête, John Alexander, senior vice-president van Euna Solutions, product.