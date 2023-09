Dbrand kondigt limited edition PS5-platen aan, geïnspireerd op Spider-Man-ontwerpen

Custom console skin-bedrijf Dbrand heeft een nieuwe set PS5-platen in beperkte oplage onthuld, genaamd Arachnoplates. Deze platen zijn sterk geïnspireerd op de officiële Spider-Man-ontwerpen van Sony, met name de bundel voor de aankomende game Marvel's Spider-Man 2.

De limited edition-bundel van Sony bevat een aangepaste PS5-cover met zwarte ranken op een rode achtergrond, die de strijd tussen Venom en Spider-Man symboliseert. De Arachnoplates van Dbrand lijken sterk op het ontwerp van Sony, maar zijn voorzien van ingewikkelder webbing en geen spinnen.

De speelse kijk van Dbrand op de Sony-versie is duidelijk zichtbaar in de artikelbeschrijving. Het bedrijf maakt Sony op subtiele wijze belachelijk omdat het er niet in slaagt voldoende voorraad van hun gelicentieerde zijpanelen voor videogames te produceren. Dbrand zegt: “bedankt voor het laten vallen van de bal, jij [reeks krachttermen].” Dit is een verwijzing naar het feit dat de officiële platen van Sony snel uitverkocht waren, wat ertoe leidde dat scalpers ze tegen exorbitante prijzen doorverkocht. Dbrand wil het tekort aanpakken en een alternatief bieden aan fans die de officiële kentekenplaten hebben gemist.

Dit is niet de eerste keer dat Dbrand Sony publiekelijk bekritiseert. In 2021 bracht het bedrijf zijn eigen vervangende platen voor de PS5 uit, waarbij het beweerde het ontwerp van Sony te hebben “gerepareerd”. Dbrand daagde Sony zelfs uit om hen aan te klagen in een gewaagde verklaring op hun website. Uiteindelijk moesten ze de platen echter uit de verkoop halen toen Sony een last onder dwangsom uitvaardigde waarin werd gedreigd met juridische stappen.

De Arachnoplates van Dbrand kunnen vooraf worden besteld voor 65 Canadese dollar, met extra opties zoals een skin om het midden van de PS5-cover te bedekken en rode lichtstrips. Ter vergelijking: de officiële Spider-Man-covers werden in de PlayStation Store voor £ 54.99 verkocht.

De speelse aanpak en het aanbod in beperkte oplage van Dbrand bieden fans van de PS5 alternatieve aanpassingsmogelijkheden. Hoewel geïnspireerd door de ontwerpen van Sony, voegt Dbrand er een eigen draai aan toe, gericht op degenen die de officiële platen hebben gemist of gewoon de voorkeur geven aan een andere esthetiek.

Bron: Niet verstrekt.