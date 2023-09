Zes PlayStation Plus extra games aangekondigd voor september

By

Een uitgelekte lijst heeft de zes PlayStation Plus Extra-games onthuld die in september beschikbaar zullen zijn. De spellen werden gedeeld door betrouwbare bron Billbil-kun op Dealabs. De line-up omvat NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 en Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 is een verbeterde prequel van NieR: Automata. Het kreeg positieve recensies, waarbij IGN ​​het een 8/10 gaf en de verbeterde beelden en gevechten prees. Het verhaal van de game wordt beschouwd als het opvallende kenmerk.

Unpacking, uitgebracht in 2021, is een populaire indiegame waarin het draait om het organiseren van items op verschillende locaties. IGN kende het een 8/10 toe, wat de eenvoudige maar bevredigende puzzelgameplay en het vermogen om een ​​aangrijpend verhaal over persoonlijke bezittingen te vertellen benadrukt.

Deze games zijn vanaf 19 september beschikbaar voor PS Plus Extra- en Premium-leden. Deze release markeert de eerste reeks games na Sony's recente prijsverhoging voor al zijn PS Plus-abonnementen van 12 maanden wereldwijd.

Vanaf nu is er geen officiële bevestiging van Sony over de gelekte gamelijst of de beschikbaarheid ervan. Fans wachten met spanning op een officiële aankondiging om de line-up te bevestigen. Blijf op de hoogte voor meer updates.

Bron: IGN (recensent: Wesley Yin-Poole)