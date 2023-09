Procreate Dreams: een nieuwe 2D-animatie-app voor iPad

Procreate, het softwarebedrijf voor digitale illustratie, zal op 2 november Procreate Dreams lanceren, een 22D-animatie-app voor iPad. Deze app is bedoeld om animatietools te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun animatie-ervaring. In tegenstelling tot veel andere software in de branche biedt Procreate Dreams een eenmalige aankoopoptie voor $ 19.99, in plaats van een abonnementsprijsmodel.

Procreate Dreams is ontworpen voor aanraking en bevat functies zoals Performing waarmee gebruikers keyframes aan hun projecten kunnen toevoegen met behulp van gebaren in realtime. Deze tool belooft een revolutie teweeg te brengen in het animatieproces door creatievelingen in staat te stellen direct te reageren op hun creaties terwijl ze spelen. De app beschikt ook over een Multi-touch Tijdlijn, die een naadloze integratie mogelijk maakt van tekenen, celanimatie, keyframing, videobewerking en compositie, allemaal met behulp van gebaren.

Procreate Dreams biedt artiesten de mogelijkheid om over videobeelden heen te animeren en biedt een tool genaamd Flipbook, een eerbetoon aan traditionele animatie. Met deze functie kunnen artiesten korte looping GIF's, complexe karakteranimaties en meer maken. De app ondersteunt ook rotoscoping, een techniek waarbij animators videoframes traceren, door de import van ProRes-beelden tot een resolutie van 8K mogelijk te maken. Bovendien is er een nieuwe audio-engine waarmee gebruikers voice-overs van personages, muziek en geluidseffecten aan hun geanimeerde projecten kunnen toevoegen.

Procreate Dreams gebruikt dezelfde penselen als de originele Procreate-app, geoptimaliseerd voor gebruik met de Apple Pencil. Grotere doeken, meer lagen en volledige ondersteuning voor bestanden die in Procreate zijn gemaakt, zijn ook inbegrepen. De app introduceert een gespecialiseerd Procreate-bestandsformaat dat is ontworpen voor iCloud-synchronisatie, waardoor directe toegang tot 1TB-bestanden mogelijk is zonder laad-, opslag- of exporttijden. Deze bestanden behouden de volledige ongedaan gemaakte geschiedenis van een project, waardoor kunstenaars gemakkelijk kunnen experimenteren zonder bang te hoeven zijn hun werk te verliezen.

Procreate Dreams zal naar verwachting een game-changer in de sector zijn, vergelijkbaar met zijn voorganger, de originele Procreate-illustratie-app. Met zijn krachtige functies en gebruiksvriendelijke interface is Procreate al meer dan zes jaar de bestverkochte betaalde iPad-app. De weigering om een ​​maandelijks abonnementsmodel te hanteren, in tegenstelling tot concurrenten als Adobe en Clip Studio Paint, heeft een toegewijde en loyale gebruikersbasis opgeleverd.

Bronnen:

– Creëer dromen: laat je inspireren, creëren, animeren. (2021, november). Voortplanten. Opgehaald uit [bronartikel]

– Definitie van rotoscoping: Merriam-Webster Dictionary

– Definitie van celanimatie: TechTerms.com