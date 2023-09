De Nationale Collectie Luchtfotografie werkt samen met Monmouth Scientific om waardevolle gegevens te behouden

De National Collection of Aerial Photography (NCAP) is een gerenommeerde opslagplaats van historische luchtbeelden, die miljoenen beelden omvat van belangrijke mondiale gebeurtenissen en locaties. Het primaire doel van NCAP is het verzamelen en beschermen van deze waardevolle documenten in zowel digitale als fysieke formaten, en het behoud ervan voor toekomstige generaties te garanderen.

Om de uitdagingen op het gebied van verwerking en conservering aan te pakken, zocht Alan Potts, de Digital Imaging Manager, Monmouth Scientific op voor een oplossing om een ​​schone omgeving te creëren voor het veilige collectiebeheer van het NCAP-team. Na de verhuizing naar een nieuwe vestiging in Edinburgh kreeg het NCAP-team de nodige ruimte om deze uitdagingen aan te pakken.

Monmouth Scientific heeft de recirculerende zuurkast geïdentificeerd als de optimale oplossing om aan de eisen van het team te voldoen. Deze werkruimte biedt technici een veilige en efficiënte omgeving voor taken zoals het verwijderen van schimmels uit fotoafdrukken en het voorbereiden van films. De kasten kanaliseren de luchtstroom effectief, vangen dampen op en sluiten deze op binnen een gecontroleerde werkruimte. Schone lucht wordt vervolgens terug het laboratorium in geblazen door het gebruik van actieve koolfilters.

Het gebruik van deze recirculerende zuurkasten zorgt niet alleen voor een gezondere werkplek voor medewerkers, maar biedt ook kostenbesparende voordelen en draagt ​​bij aan een groenere en duurzamere laboratoriumomgeving. Met de implementatie van deze nieuwe technologie en workflowverbeteringen kan de NCAP nu prioriteit geven aan kritieke natuurbehoudskwesties.

Alan Potts, de Digital Imaging Manager, uitte zijn tevredenheid over de samenwerking met Monmouth Scientific en verklaarde dat hun begeleiding en expertise van onschatbare waarde waren bij het identificeren van de risico's en het selecteren van de juiste apparatuur voor de taak. Het partnerschap heeft geresulteerd in de ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen die passen bij de unieke toepassing van de NCAP, waardoor ze dit unieke record van wereldgebeurtenissen, van bovenaf gezien, kunnen behouden.

Monmouth Scientific is toonaangevend in oplossingen voor schone lucht, gespecialiseerd in milieuverantwoorde recirculatietechnologie. Hun oplossingen, waaronder zuurkasten, laminaire stromingssystemen, biologische veiligheidskasten, poederopvangunits en ISO-klasse cleanrooms, geven prioriteit aan de veiligheid van het personeel en minimaliseren tegelijkertijd het energieverbruik. Ze richten zich op een breed scala aan industrieën, zoals laboratoria, onderzoeksinstellingen, farmaceutische bedrijven, elektronicafabrikanten en ruimtevaartbedrijven.

Over het geheel genomen toont dit partnerschap tussen de National Collection of Aerial Photography en Monmouth Scientific het belang aan van innovatieve technologieën en praktijken bij het waarborgen van het behoud en de toegankelijkheid van waardevolle documenten voor toekomstige generaties.

