Speculatie begint terwijl fans wachten op de Nintendo Direct van september

Nintendo-fans kijken reikhalzend uit naar de aankondiging van een Nintendo Direct-showcase in september, een traditie die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gevolgd. Hoewel Nintendo het evenement niet officieel heeft aangekondigd, is er de afgelopen jaren een consistent patroon te zien van een September Direct-presentatie. Nu er lekken en geruchten de ronde doen over demo's van de geruchten over Switch 2 die op Gamescom 2023 aan ontwikkelaars worden getoond, wordt de speculatie steeds sterker.

De periode halverwege de maand voorafgaand aan de Tokyo Game Show, die op 21 september begint, is historisch gezien een uitstekend moment geweest voor Nintendo om een ​​showcase te houden. Gezien het drukke schema met gamereleases voor de rest van 2023, inclusief titels als Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC en Detective Pikachu Returns, vragen sommige fans zich misschien af ​​of dit het juiste moment is voor Nintendo om de game bekend te maken. nog meer spelletjes.

Kijkend naar voorgaande jaren bevatten Nintendo Directs in september echter vaak aankondigingen van aankomende titels. De geruchtenmolen bruist al van de potentiële games die tijdens het evenement te zien zouden kunnen zijn, en er is altijd de mogelijkheid dat externe ontwikkelaars hun niet-Nintendo-titels voor de Switch presenteren.

Hoewel 2023 al gevuld is met spannende releases, kijken fans ook vooruit naar 2024, waar de nieuwe game van Princess Peach en een geruchten Luigi's Mansion: Dark Moon-remaster zouden kunnen worden onthuld. Er wordt ook uitgekeken naar de release van de Splatoon 3 Side Order DLC.

Of er dit jaar een Nintendo Direct in september zal plaatsvinden valt nog te bezien, maar fans blijven hoopvol. Uit een enquête onder fans blijkt dat de meerderheid gelooft dat er een Direct komt, waarbij 66% een showcase vol first-party titels verwacht. 18% denkt dat het misschien nog te vroeg is na de recente Wonder Direct, terwijl 7% denkt dat Nintendo de trend dit jaar zal doorbreken.

Over het algemeen wachten Nintendo-fans reikhalzend uit naar elke aankondiging over een September Direct, waarbij ze reikhalzend uitkijken naar welke games en verrassingen ze in petto hebben.

