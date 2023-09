Releasetijden voor The Teal Mask DLC in Pokemon Scarlet en Violet

Trainers over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar de release van de eerste Pokemon Scarlet en Violet DLC, The Teal Mask. Spelers worden op woensdag 13 september gelanceerd en zijn benieuwd naar de specifieke releasetijden in hun regio.

Volgens bevestigde informatie zal de The Teal Mask DLC op de volgende tijdstippen worden uitgebracht:

– 6 uur Pacific Time (12 september)

– 8 uur Central Time (12 september)

– 9 uur Eastern Time (12 september)

– 2 uur Britse tijd (13 september)

– 3 uur Midden-Europese tijd (13 september)

– 5 uur Indiase tijd (30 september)

– 9 uur Japanse tijd (13 september)

Deze tijden kunnen aan verandering onderhevig zijn, maar de game wordt naar verwachting rond de aangegeven tijd gelanceerd. Spelers moeten op de hoogte blijven van eventuele aankondigingen met betrekking tot wijzigingen in de releasetijd.

Het Teal Mask maakt deel uit van de The Hidden Treasure of Area Zero DLC voor Pokemon Scarlet en Violet. De DLC neemt spelers mee op een schoolreisje naar Kitakami, een levendig dorp vol feestelijke activiteiten en straatverkopers. The Pokemon Company heeft al nieuwe pocketmonsters, Legendaries en personages geplaagd die in The Teal Mask zullen worden geïntroduceerd.

Lekken hebben ook aanvullende informatie onthuld over nieuwe vaardigheden, Pokedex-inzendingen en pocketmonsters zoals Bloodmoon Ursaluna. Het tweede deel van The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, genaamd The Indigo Disk, staat gepland voor een Q4/Winter-release in 2023.

Spelers die The Teal Mask DLC willen ervaren, moeten Pokemon Scarlet of Pokemon Violet bezitten. Degenen die beide games bezitten, moeten afzonderlijke exemplaren van The Teal Mask aanschaffen.

Ondanks aanvankelijke technische problemen die de onderdompeling en ervaring van spelers beïnvloedden, hadden Pokemon Scarlet en Violet een enorm succesvolle lancering en werden ze de grootste Nintendo-release aller tijden met 10 miljoen verkochte exemplaren in de eerste drie dagen.

