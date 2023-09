De update van september 2023 voor de Pixel Watch brengt kleine verbeteringen met zich mee

De nieuwste update voor de Pixel Watch, uitgebracht in september 2023, richt zich vooral op beveiliging en bugfixes. Deze update, met het buildnummer RWDC.230905.003, bevat de meest recente beveiligingspatch voor verbeterde apparaatbescherming.

Hoewel de vertraging bij de release van deze update sommige telefoons trof, heeft deze geen invloed op Wear OS. Google heeft een changelog verstrekt waarin alleen de beveiligingspatch wordt vermeld, wat aangeeft dat deze update geen significante nieuwe functies of verbeteringen voor de Pixel Watch met zich meebrengt.

De uitrol van de OTA-update begint op 11 september voor de meeste apparaten. Gebruikers in Canada zullen echter tot 18 september moeten wachten voordat ze de update ontvangen. Deze vertraging tussen de releasedatums is onverwacht en kan te wijten zijn aan regionale overwegingen of specifieke technische vereisten.

Vanaf nu werkt de standaardmethode om de update op de Pixel Watch handmatig te activeren niet. Bij de optie om te controleren op updates in het instellingenmenu wordt alleen het bericht 'Je horloge is up-to-date' weergegeven. Er is echter een oplossing om het downloadproces te starten. Door meerdere keren snel achter elkaar op het scherm 'Je horloge is up-to-date' te tikken, kunnen gebruikers de update vragen om te beginnen met downloaden. Bovendien kan het uitschakelen van Bluetooth en het uitsluitend vertrouwen op Wi-Fi het downloadproces verder versnellen.

Hoewel deze update mogelijk geen baanbrekende functies introduceert, is het van cruciaal belang om apparaten up-to-date te houden met de nieuwste beveiligingspatches. Gebruikers wordt aangeraden de update van september 2023 te installeren zodra deze beschikbaar komt, om ervoor te zorgen dat hun Pixel Watch beschermd blijft tegen mogelijke kwetsbaarheden.

