Google bevestigt de lancering van Pixel Watch 2 in India op 5 oktober

Google India heeft aangekondigd dat de langverwachte Pixel Watch 2 op 5 oktober in India zal debuteren, een dag na de wereldwijde lancering op 4 oktober. De smartwatch zal exclusief te koop zijn op Flipkart, het populaire e-commerceplatform.

De Pixel Watch 2 wordt samen met de Pixel 8-serie en de nieuwe Pixel Buds onthuld tijdens het Made by Google-evenement. Hoewel de prijzen en specificaties van de Pixel Watch 2 niet door Google zijn bekendgemaakt, toont een videoteaser op X het ontwerp, met een porseleinen kleurenband. De aankomende smartwatch vertoont gelijkenis met zijn voorganger, de Pixel Watch, die niet in India werd uitgebracht.

Rapporten suggereren dat de Pixel Watch 2 mogelijk wordt aangedreven door een chipset uit de Qualcomm Snapdragon W5-serie, die een batterijduur van meer dan 24 uur biedt met de Always-on Display (AOD) -functie ingeschakeld. Er wordt verwacht dat het op Wear OS 4 zal draaien. Bovendien zou de smartwatch vier nieuwe pakketten wijzerplaten kunnen bevatten – Toegankelijk, Arc, Bold Digital en Analog Bold – en een aluminium behuizing.

De Google Play Console-lijst geeft aan dat de Pixel Watch 2 mogelijk is uitgerust met een Qualcomm SW5100 SoC, waarvan wordt gezegd dat het de Snapdragon W5-chipset is. Hoewel Google zijn lippen stijf op elkaar heeft gehouden over de specificaties van het apparaat, duidt de nadruk op AI tijdens het recente Google I/O 2023-evenement op de integratie van kunstmatige intelligentietechnologie in zijn toekomstige producten.

De opwinding neemt toe naarmate het lanceringsevenement nadert, en consumenten in India kunnen nu uitkijken naar de beschikbaarheid van de Pixel Watch 2 op Flipkart vanaf 5 oktober.

