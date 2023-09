Jupiter kondigt Picross S+ aan voor de Nintendo Switch, waarmee Picross-games die uitsluitend digitaal zijn, weer tot leven komen

Picross-enthousiastelingen hebben reden tot feest nu game-ontwikkelaar Jupiter onlangs de aanstaande release van Picross S+ voor de Nintendo Switch heeft aangekondigd. Dit opwindende nieuws betekent dat negen voorheen uitsluitend digitale Picross-games weer tot leven zullen komen en opnieuw beschikbaar zullen worden gemaakt, tot grote vreugde van de fans.

Volgens berichten zal Picross S+ de originele Picross e-puzzels bevatten en ook de daaropvolgende Picross e-spellen als betaalde puzzelpakketten introduceren. Bovendien bevat de bundel Picross e9, een voorheen exclusieve game voor Japan die eindelijk zijn debuut zal maken in het Westen.

Hoewel de game in 2024 uitkomt, zijn er al verschillende Picross-games beschikbaar op de Nintendo Switch voor wie niet kan wachten. Een voorbeeld is Picross S Genesis & Master System Edition, die pictogrammen van geliefde Sega-personages biedt waar fans van kunnen genieten.

Terwijl de kosten voor elk contentpakket en Picross S+ zelf $4.99 bedragen, wordt de totale prijs voor alle negen games geschat op ongeveer $45. Ondanks het ogenschijnlijk hoge prijskaartje kunnen fanatieke Picross-spelers getuigen van de talloze uren hersenverzachtende en verslavende puzzels die deze spellen bieden.

Het is vermeldenswaard dat hoewel Picross S+ een fantastische toevoeging is aan de Nintendo Switch-bibliotheek, de tastbare ervaring van het beitelen van blokken in Mario's Super Picross, beschikbaar via een Nintendo Switch Online-abonnement, ongeëvenaard blijft.

Over het geheel genomen is de aankondiging van Picross S+ en de wederopstanding van de uitsluitend digitale Picross-games een welkome ontwikkeling voor fans van het puzzelgenre. Misschien zal deze release Jupiter ook aanmoedigen om meer Japan-exclusieve Picross-titels op de westerse markt te brengen, waarmee de wensen worden vervuld van enthousiaste spelers die ernaar verlangden deze games te ervaren.

