Nieuwe Bloom Gold-diffusiefilters voor cinematografen

De samenwerking tussen de bekroonde cameraman Philip Bloom en Formatt-Hitech heeft geresulteerd in de creatie van de Bloom Gold-diffusiefilterserie. Deze inschroefbare diffusiefilters zijn ontworpen om de digitale rand in beelden van moderne camera's en lenzen te elimineren en tegelijkertijd een subtiel verwarmend effect te creëren.

Bloom erkende de behoefte aan een oplossing die het karakter en de diepte kon verbeteren van beelden geproduceerd door hoogwaardige camera's en lenzen. Ontevreden over de bestaande opties, werkte hij samen met Formatt-Hitech om zijn eigen diffusiefilters te ontwikkelen. Deze filters zijn vervaardigd met behulp van Schott B270i optisch glas en zorgvuldig met de hand afgewerkt in Groot-Brittannië en zijn een voorbeeld van de hoogste kwaliteitsnormen.

De Bloom Gold diffusiefilters zijn verkrijgbaar in de sterktes 1/8, 1/4 en 1/2, en in verschillende maten van 49 mm tot 82 mm. Dankzij de anti-reflecterende filterring kunnen deze filters eenvoudig worden gebruikt met zowel foto- als kleinere bioscooplenzen. Door de keuze tussen verschillende sterktes kunnen gebruikers het gewenste effect verfijnen op basis van factoren zoals lens, verlichting en brandpuntsafstand.

De filters worden geleverd met een keuze uit ringafwerkingen, traditioneel zwart of weelderig goud, hoewel het glas en het effect voor beide versies hetzelfde blijven. Prijzen voor de Bloom Gold-filters variëren van $ 87.50 voor de 49 mm-filters tot $ 140 voor de 82 mm-versies. Ze kunnen rechtstreeks worden gekocht via de Formatt-Hitech-website in de VS en het VK.

Cinematografen die de visuele impact en het karakter van hun beelden willen verbeteren, kunnen nu vertrouwen op de Bloom Gold-diffusiefilters om een ​​oplossing te bieden. Deze filters zijn gemaakt met nauwgezette aandacht voor detail en maken gebruik van hoogwaardige materialen en bieden de afstembaarheid en veelzijdigheid die professionals in het veld wensen.

Bronnen:

– Erik Naso, met een Emmy bekroonde DP met meer dan 20 jaar ervaring in de branche.

– Formatt-Hitech, fabrikant van de Bloom Gold diffusiefilters.