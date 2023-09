Het veelbelovende potentieel van Apple-brillen: een nadere blik op recente patenten

Te midden van de drukte rond de langverwachte Vision Pro VR-headset lijkt het gesprek over de Apple Glasses op de achterbank te zijn gekomen. In mei ontstonden er twijfels over de daadwerkelijke release van deze augmented reality (AR)-bril, gezien het bestaan ​​van de Vision Pro. Er zijn echter verschillende redenen waarom Apple Glasses mogelijk nog steeds een plaats op de markt heeft.

Comfort en functionaliteit spelen een cruciale rol in de gebruikerservaring. Niet elke situatie vereist de brute kracht van de Vision Pro, en het voortdurend dragen van een headset kan vermoeiend worden. Lichtgewicht apparaten die gemak en snelle functionaliteit bieden, krijgen vaak de voorkeur. Apple lijkt dit te begrijpen, zoals blijkt uit een recente patentaanvraag waarin verschillende opwindende functies voor een AR-apparaat worden geschetst.

Eén kenmerk dat in het patent wordt benadrukt, is een digitale kroon voor moeiteloze navigatie. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig door meldingen en afbeeldingen bladeren en zelfs muziek afspelen. In wezen lijkt deze functie op een heads-up display (HUD), dat lijkt op de mogelijkheden van een smartwatch, maar direct voor de ogen van de drager verschijnt.

Als Apple echter van plan is de Bril levensvatbaar te maken, moeten multitasking-mogelijkheden worden geïmplementeerd. Recente rapporten suggereren dat Apple werkt aan twee nieuwe modellen van de Vision Pro, waarvan er één gericht is op de consumentenmarkt. Er ontstaan ​​speculaties of dit consumentgerichte model de Apple-bril zal zijn, of dat de bril misschien is vervangen door deze nieuwe versie.

Aangezien Apple's Wonderlust-evenement vandaag gepland staat, is er hoop op updates voor elk van deze hardwareprojecten. Niettemin is het belangrijk op te merken dat niet alle patenten tot stand komen als gerealiseerde producten of kenmerken. Alleen de tijd zal de plannen van Apple op het gebied van AR-headsets echt onthullen.

Bronnen: Patentaanvraag van Apple