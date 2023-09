IBM breidt samenwerking met Parle Products uit om digitale transformatie te stimuleren

IBM heeft een uitbreiding aangekondigd van zijn samenwerking met Parle Products, een toonaangevend koekjesmerk in India, om de digitale transformatie van het bedrijf te versnellen. Door gebruik te maken van cloud- en kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën heeft Parle de operationele efficiëntie kunnen verbeteren en de algehele IT-infrastructuur kunnen optimaliseren.

Voorafgaand aan hun samenwerking met IBM in 2014 werd Parle geconfronteerd met uitdagingen in hun ingewikkelde leverings- en distributienetwerk als gevolg van niet-gedifferentieerde strategieën voor producten en kanalen. Dit leidde tot beperkingen op het serviceniveau en hogere kosten. Met de steun van IBM Consulting heeft Parle echter met succes de inkoopkosten verlaagd, de nauwkeurigheid van verkoopprognoses verbeterd en de servicekosten verlaagd.

Sanjay Joshi, CIO van Parle Products, uitte zijn optimisme over de samenwerking en zei: “Met IBM Consulting zijn we klaar om nieuwere groeimogelijkheden te ontsluiten en voorop te blijven lopen in de evolutie van de sector.” De samenwerking met IBM heeft Parle geholpen bij het stroomlijnen van talloze functies, waaronder inkooptransformatie, supply chain-evolutie en HR-transformatie.

Kamal Singhani, Country Managing Partner van IBM Consulting in India en Zuid-Azië, benadrukte het belang van het benutten van cloud- en AI-technologieën in het huidige competitieve zakelijke landschap. Hij benadrukte dat deze transformatieve technologieën essentieel zijn om aan de eisen van klanten te voldoen en de algehele bedrijfsvoering te verbeteren.

Door gebruik te maken van de cloud- en AI-mogelijkheden van IBM heeft Parle Products de digitale transformatie kunnen stimuleren en operationele uitmuntendheid kunnen bereiken. Met dit partnerschap wil Parle zijn aanwezigheid op de markt verder versterken en nieuwe groeimogelijkheden creëren.

Bronnen:

– IBM

– Parle-producten

Definities:

– Cloud: Cloud computing verwijst naar de levering van computerdiensten, waaronder opslag, servers, databases, software en analyses via internet.

– Kunstmatige intelligentie (AI): AI is een tak van de computerwetenschappen die tot doel heeft machines te ontwikkelen die taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals spraakherkenning, besluitvorming en probleemoplossing.

