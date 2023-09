Ouders bereiden een feest voor ter ere van dochter geboren met een zeldzame hartafwijking

Sue en Katie O'Leary-Hall, ouders van de vierjarige Rose, namen op 4 september voor het laatst afscheid van hun dochter, net voordat ze naar school zou gaan. Rose, uit Pool-in-Wharfedale, had een terminale hartafwijking die bekend staat als Interrupted Aortic Arch, een uiterst zeldzame aandoening die één op de 50,000 baby's treft.

Rose had onlangs een complexe chirurgische ingreep ondergaan in de hoop haar hart te herstellen, een procedure waarvan haar ouders en de duizenden supporters die zich achter haar schaarden hadden geloofd dat deze haar leven zou veranderen. Helaas was Rose's hart te beschadigd door haar toestand en was de operatie niet succesvol.

Sue beschreef Rose als een krachtpatser en zei dat ze haar hele leven ongelooflijke tegenslagen had overwonnen. Sue en Katie zijn er kapot van door het verlies van hun energieke en levendige dochter.

Ter ere van Rose heeft de familie besloten geen traditionele begrafenis te houden, maar in plaats daarvan een feest te geven. Ze willen Rose's leven vieren en haar liefde voor zwierige jurken, tuinbroeken en dansen op Shakira herinneren.

Sue en Katie hebben een zoon, Will, die werd gedragen door Sue. Rose werd door Katie gedragen nadat ze met succes een IVF-behandeling hadden ondergaan, waardoor hun spaargeld opraakte. Omdat Sue al een kind had gekregen, kwamen ze niet in aanmerking voor een NHS-behandeling. Tijdens een routinescan ontdekten artsen de hartafwijking van Rose en vertelden ze het echtpaar dat de overlevingskansen van hun dochter na een week klein waren.

Toen ze drie dagen oud was, onderging Rose de Norwood-procedure, gevolgd door een uitdagende 17-daagse strijd om haar leven. Rose trotseerde opnieuw de kansen toen ze op tien maanden oude leeftijd een beroerte en een nieuwe operatie overleefde.

In augustus van dit jaar bereikte Rose eindelijk een punt waarop ze sterk genoeg was voor de noodzakelijke hartoperatie. Hoewel de operatie aanvankelijk succesvol leek, ontdekten chirurgen dat Rose geen elektrische impulsen in haar hart had. Ze had aanvullende operaties nodig, waaronder het plaatsen van een pacemaker.

Helaas begon Rose's hart vier dagen na de operatie te bloeden. Ondanks de inspanningen van de chirurgen om de schade te herstellen, deden zich meer complicaties voor. Rose's nieren faalden en ze werd aan de beademing gehouden totdat werd vastgesteld dat er niets meer gedaan kon worden.

De financiële last van het overlijden van Rose vergroot de emotionele problemen van de familie. Er is een crowdfundingpagina gemaakt om te helpen met de kosten van Rose's feest en om Sue en Katie te steunen in deze moeilijke tijd. De familie is dankbaar voor de steun die ze hebben gekregen van het personeel van het Martin House hospice, waardoor ze na haar overlijden tijd met Rose konden doorbrengen.

