Panasonic kondigt Lumix G9 II aan met verbeterde autofocus en geavanceerde functies

Vandaag heeft Panasonic de langverwachte Lumix G9 II onthuld, een opvolger van zijn vlaggenschip G9 Micro Four Thirds (MFT) camera. De G9 II is ontworpen voor hybride makers die prioriteit geven aan zowel fotografie als video. Het opvallende kenmerk van deze camera is het verbeterde autofocussysteem, dat voor het eerst werd geïntroduceerd in de Panasonic Lumix S5 II.

Het nieuwe autofocussysteem biedt een snellere en nauwkeurigere scherpstelling met een verbeterd 779-fasedetectiesysteem. Het bevat ook geavanceerde algoritmen voor onderwerpherkenning en tracking, waardoor mensen, dieren (inclusief ogen), auto's en motorfietsen effectief kunnen worden gevolgd. Hoewel het aanbod aan erkende onderwerpen misschien niet zo uitgebreid is als bij andere merken, bestrijkt het wel de belangrijkste gebieden waar de meeste fotografen zich op richten.

Binnenin de G9 II bevindt zich een nieuw ontworpen 25.2 MP Live MOS MFT-sensor gecombineerd met een gloednieuwe verwerkingsengine. De camera maakt gebruik van een pixelverschuivingsmodus met hoge resolutie, waardoor opnamen uit de hand 100 MP-beelden kunnen produceren. De ISO-waarde varieert van 100 tot 25,600.

De burstsnelheid van de G9 II is een indrukwekkende 60 fps met continue autofocus, die kan worden verhoogd tot 75 fps zonder autofocus met behulp van de elektronische sluiter. Met de mechanische sluiter biedt de camera een iets lagere burstsnelheid van 14 fps (AF-S) of 10 fps (AF-C). Bovendien is er een pre-burst-modus die kan worden ingesteld om de actie 1.5, 1 of 0.5 seconde vast te leggen voordat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, zodat er geen cruciale momenten worden gemist.

De Lumix G9 II is compatibel met een breed scala aan Micro Four Thirds-lenzen van Panasonic, Olympus, Leica en andere merken, waardoor fotografen een uitgebreid arsenaal hebben voor elke opnamesituatie. Panasonic heeft ook zijn beeldstabilisatiesysteem verbeterd met maximaal 8 stops in-body stabilisatie (BIS) en geavanceerde Active IS voor extra stabilisatie tijdens beweging.

Wat videomogelijkheden betreft, biedt de G9 II maximale videoresoluties van 5.7K 60p, 4K 120p of FullHD 240p. Hij kan opnemen met gebruikmaking van de volledige sensor in 4:2:0 10-bits, wat een dynamisch bereik van maximaal 13 stops oplevert bij opnamen in V-Log. De camera ondersteunt opnames in Apple ProRes en stelt gebruikers in staat hun eigen realtime LUT's te maken en te installeren of te kiezen uit 19 kant-en-klare LUT's.

Het bodyontwerp van de G9 II is verfijnd vergeleken met zijn voorganger, met een vlakkere bovenkant die doet denken aan de Lumix S5 II. Het bovenste scherm is vervangen door een aparte functieknop en de algehele lay-out blijft bekend bij bestaande Panasonic-fotografen. De camera beschikt over een 3-inch scharnierend scherm met 1,080 beeldpunten en een elektronische zoeker met 3,680 beeldpunten.

De Lumix G9 II zal eind november verkrijgbaar zijn met een vanafprijs van $ 1,899 / £ 1,699, alleen voor de body. In Groot-Brittannië wordt hij in twee sets verkocht: een met de Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-lens voor £ 1,899, en een andere met de Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH lens voor £ 2,249.

Over het geheel genomen is de Panasonic Lumix G9 II een indrukwekkende camera met geavanceerde autofocus, beeldstabilisatie en videofuncties. Het biedt een veelzijdige opname-ervaring voor hybride makers die foto's en video's van hoge kwaliteit eisen.

