Panasonic G9 II: een revolutionaire upgrade voor fotografen in 2023

De Panasonic G9 II is de langverwachte opvolger van de originele G9-camera en stelt niet teleur. Hoewel hij er misschien anders uitziet dan zijn voorganger, blijkt de G9 II net zo revolutionair te zijn qua functies en mogelijkheden.

Een opmerkelijke verbetering is het bodyontwerp van de camera. De G9 II lijkt sterk op de S5 II, wat een welkome verandering is. De draaiknoppen en knoppen zijn zo geplaatst dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn, en de toevoeging van een extra aanpasbare knop nabij de lensvatting vergroot de veelzijdigheid van de camera.

Eén nadeel is echter de downgrade van de elektronische zoeker (EVF) ten opzichte van de originele G9. De G9 II beschikt over een EVF met 3.69 miljoen pixels en een verminderde vergrotingsfactor. Hoewel nog steeds effectief en geschikt voor een moderne camera, schiet hij tekort ten opzichte van zijn voorganger.

Onder de motorkap biedt de G9 II aanzienlijke veranderingen, met drie belangrijke verbeteringen die de moeite waard zijn om te benadrukken. De camera is nu uitgerust met het nieuwste op fasedetectie gebaseerde hybride autofocussysteem van Panasonic, dat nauwkeurige onderwerpdetectie biedt voor zowel dierlijke als menselijke onderwerpen. Dit autofocussysteem is betrouwbaar en pittig en zorgt voor nauwkeurige scherpstelling in verschillende opnamesituaties.

Bovendien is de in-body beeldstabilisatie (IBIS) verbeterd, waardoor stabilisatie tot acht stops mogelijk is. Met deze functie kunnen fotografen scherpere beelden vastleggen, vooral bij weinig licht of bij gebruik van telelenzen. De stabiliteit van de G9 II is vergelijkbaar met die van andere toonaangevende camera's in zijn klasse.

Verder is de camera voorzien van een 25 megapixel sensor, vergelijkbaar met die in de GH6. Hoewel de GH6-sensor wat problemen heeft met ruis en detailverlies bij lagere ISO’s, vertoont de G9 II veelbelovende verbeteringen in de beeldkwaliteit, vooral bij ISO’s van basis tot 800.

Ondanks dat hij is ontworpen met fotografen in gedachten, biedt de G9 II nog steeds een indrukwekkend scala aan video-opnamemodi. Hoewel CF Express als media-optie misschien ontbreekt, is de H.265-compressie opgenomen op de dubbele SD-kaartsleuven ruim voldoende voor de behoeften van de meeste gebruikers.

Over het geheel genomen is de Panasonic G9 II een baanbrekende camera die tegemoetkomt aan de behoeften van fotografen. Met zijn verbeterde autofocus, verbeterde stabilisatie en geavanceerde sensor zet de G9 II een nieuwe standaard voor Micro Four Thirds-camera's in 2023.

