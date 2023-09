De inconsistenties van de heldenleeftijden en -verjaardagen van Overwatch 2

Overwatch 2, het langverwachte vervolg op het populaire first-person shooter-spel, heeft onlangs canonieke geboortedata en leeftijden voor elk van zijn 38 helden op zijn officiële website vrijgegeven. Hoewel sommige van deze leeftijden logisch zijn, zijn er verschillende inconsistenties waardoor fans zich achter het hoofd krabben en de tijdlijn en de geschiedenis van het spel in twijfel trekken.

Een van de meest in het oog springende voorbeelden van deze inconsistentie is die van de nieuwe supportheld Kiriko. In de overlevering van het spel wordt vermeld dat Kiriko opgroeide met Genji en Hanzo en samen met hen trainde in de manieren van het zwaard. Volgens hun officiële leeftijd zijn Genji en Hanzo echter respectievelijk 37 en 40, terwijl Kiriko slechts 21 is. Dit leeftijdsverschil komt niet overeen met de kunst en het verhaal dat we kennen.

Fans hebben ook op andere eigenaardigheden en inconsistenties gewezen. Zo staat Sojourn nu vermeld als 47 jaar oud, maar haar zus Valentine zou op 14-jarige leeftijd moeten bevallen van het nichtje van Sojourn, wat hoogst onwaarschijnlijk lijkt. Bovendien lijkt het leeftijdsverschil tussen Pharah en Mercy, van wie nu wordt onthuld dat ze een canonieke combinatie zijn, niet overeen te komen met de kunst in Ana's oorsprongsverhaal.

Hoewel het verhaal van Overwatch in de loop der jaren veel veranderingen en opschuddingen heeft ondergaan, lijkt het erop dat de nadruk meer ligt op het creëren van een levendige wereld en een verhaal dan op het garanderen van een consistente tijdlijn. Hoewel deze inconsistenties voor sommige fans frustrerend kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat het verhaal van Overwatch uiteindelijk gaat over de sfeer en ervaringen van de personages en niet over de specifieke kenmerken van hun leeftijd.

