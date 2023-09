Overwatch 2-team bevestigt wijzigingen in competitief spel, maar niet alle verbeteringen komen binnenkort

Het Overwatch 2-team heeft erkend dat er bepaalde problemen zijn met de huidige staat van competitief spel in de game, en ze werken aan het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen. Een belangrijk punt van zorg dat naar voren is gebracht, is het gebrek aan transparantie in de manier waarop rangen worden berekend. Spelers hebben hun ontevredenheid geuit over het nieuwe systeem en merkten op dat het niet lonend is en tot deranking kan leiden, zelfs na het winnen van games.

Gamedirecteur van Overwatch, Aaron Keller, heeft deze zorgen aangepakt en bevestigd dat er veranderingen gaande zijn. Een probleem dat hij benadrukte is het gebruik van MMR-verval, waardoor spelers kunnen ontranken als ze een bepaalde rol niet vaak hebben gespeeld. Het team is van plan transparanter te zijn over de gevolgen van verval voor de gelederen en zal wijzigingen aanbrengen om dit probleem aan te pakken.

Keller noemde ook de mogelijkheid om de vaardigheidsbeoordelingsmeting uit de originele Overwatch-game terug te brengen, maar het is nog niet zeker of dat zal gebeuren. Het team onderzoekt verschillende opties en stelt feedback van de community op prijs.

Wat de tijdlijn voor deze veranderingen betreft, zullen er op korte termijn enkele aanpassingen worden doorgevoerd, zoals verbeteringen in de manier waarop met MMR-verval wordt omgegaan. Grotere veranderingen zullen echter begin volgend jaar worden doorgevoerd. Het team streeft ernaar het classificatiesysteem transparanter te maken, vaker te rapporteren, de beperkingen op het groeperen op niveaus met hoge vaardigheden te versoepelen en nieuwe competitieve beloningen te introduceren.

Hoewel deze updates enige tijd kunnen duren, streeft het Overwatch 2-team ernaar een meer bevredigende en lonende competitieve ervaring voor spelers te creëren.