Oscar Health benoemt nieuwe leidinggevenden om groei en strategie te stimuleren

De in New York gevestigde zorgverzekeraar Oscar Health heeft twee belangrijke benoemingen aangekondigd om zijn leiderschapsteam te versterken. Kerry Sain is aangesteld als Executive Vice President van +Oscar, terwijl Steven Kelmar de rol van Executive Vice President en Chief of Staff van de CEO op zich neemt.

Oscar Health lanceerde in 2021 +Oscar, een platform dat door aanbieders gesponsorde en regionale zorgplannen dezelfde diensten en technologische mogelijkheden biedt als grotere zorgplannen. In haar eerdere rol als Chief Commercial Growth Officer voor Aetna hield Sain toezicht op de medische activiteiten op de commerciële markten. In haar nieuwe rol bij +Oscar zal Sain verantwoordelijk zijn voor de go-to-market-strategie van het bedrijf.

Kelmar, die eerder leidinggevende functies vervulde bij Aetna en CVS Health, brengt een schat aan ervaring mee naar Oscar Health. Als stafchef en uitvoerend vicepresident bij Aetna leidde hij het ambt van voorzitter en CEO, terwijl hij ook verschillende strategische en implementatierollen vervulde. Bij Oscar Health zal Kelmar een sleutelrol spelen bij het begeleiden van de bedrijfsstrategie en de uitvoerende managementprocessen van het bedrijf.

Mark Bertolini, CEO van Oscar Health, sprak zijn vertrouwen uit in het leiderschap van Kelmar en zei: “Steve heeft een ongelooflijke staat van dienst in het versnellen van de creatie en prestaties van bedrijfswaarde.” Hij voegde eraan toe dat de ervaring van Kelmar en de afstemming op de missie van het bedrijf een belangrijke rol zullen spelen bij het stimuleren van de groei en het bereiken van belangrijke strategische doelstellingen.

Naast Oscar Health hebben andere bedrijven in de gezondheidszorg opmerkelijke bestuursbenoemingen gedaan. Shannon Werb is aangesteld als CEO van Array Behavioral Care, een virtueel psychiatrie- en therapieplatform. Dr. Sara Gotheridge zal de rol van Chief Medical Officer op zich nemen, terwijl Ben Schlang de rol van Chief Financial Officer zal vervullen. Deze leidinggevenden brengen hun uitgebreide achtergrond in de gezondheidszorg mee naar Array Behavioral Care, waardoor de levering van hoogwaardige klinische diensten en effectief financieel beheer wordt gegarandeerd.

Ondertussen heeft Elucid, een in Boston gevestigd medisch technologiebedrijf gespecialiseerd in AI-gebaseerde beeldanalysesoftware voor hart- en vaatziekten, Windi Hary aangenomen als Senior Vice President van Regulatory Affairs and Quality Management. Hary's expertise op het gebied van het ontwerpen en indienen van regelgeving, evenals kwaliteitsmanagement in internationale rechtsgebieden, zullen waardevolle troeven zijn bij het bevorderen van de missie van Elucid om hart- en vaatziekten te bestrijden.

Deze benoemingen van leidinggevenden weerspiegelen de inzet van gezondheidszorgorganisaties om hun leiderschapsteams te versterken en groei te stimuleren door middel van strategische initiatieven.

