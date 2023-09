Oppo gaat gebruikers gratis batterijvervangingen aanbieden

By

Oppo is naar verluidt van plan een nieuwe batterijvervangingsservice voor zijn gebruikers te introduceren, waardoor ze de batterijen van hun smartphones indien nodig gratis kunnen laten vervangen. Het eerste apparaat dat van dit initiatief profiteert, zou de Oppo A2 Pro 5G zijn, die naar verwachting op 15 september op de Chinese markt zal verschijnen.

Volgens prominente tipsters Digital Chat Station en Whylab zal Oppo binnen vier jaar gratis batterijvervangingen aanbieden. Als het gezondheidspercentage van de batterij in deze periode onder de 80 procent daalt, zal Oppo de batterij vervangen in het kader van de after-sales service. Dit beleid zal naar verwachting gelijktijdig met de lancering van de Oppo A2 Pro 5G worden aangekondigd.

De Oppo A2 Pro 5G is al enige tijd onderwerp van geruchten en speculaties. Eerdere lekken suggereren dat het apparaat een 6.7-inch full-HD+ AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het gerucht gaat dat het wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7050 SoC en zal worden geleverd in verschillende RAM- en opslagopties, waaronder 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB en 12 GB + 512 GB. Er wordt ook gezegd dat de smartphone een drievoudige camera aan de achterzijde heeft, geleid door een primaire sensor van 64 megapixels en een camera aan de voorkant van 8 megapixels voor selfies. Bovendien wordt verwacht dat er een batterij van 5,000 mAh in zit.

De batterijvervangingsservice is een welkome aanvulling voor Oppo-gebruikers, omdat ze er gerust op kunnen zijn dat de batterij van hun apparaat indien nodig gratis kan worden vervangen. Het valt nog te bezien of deze service in de toekomst zal worden uitgebreid naar andere Oppo-apparaten.

Bronnen: [Digitaal chatstation, Whylab]