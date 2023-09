Oppo A2 Pro: gelekte specificaties en lanceringsdatum

By

Volgens gelekte informatie over Weibo zal Oppo binnenkort de geruchten Oppo A2 Pro-smartphone in China lanceren. De verwachte lanceringsdatum is 15 september. Hoewel Oppo nog geen details officieel heeft bevestigd, hebben de gelekte specificaties voor opwinding gezorgd onder smartphoneliefhebbers.

Het gerucht gaat dat de Oppo A2 Pro een 6.7-inch full-HD+ AMOLED-scherm met gebogen randen en een verversingssnelheid van 120 Hz zal hebben. Er wordt ook gezegd dat het wordt geleverd met een krachtige batterij van 5,000 mAh en ondersteuning voor maximaal 12 GB RAM en 512 GB opslag.

De weergaven van de telefoon tonen een rond camera-eiland met een drievoudige camera aan de achterzijde, samen met een LED-flitser. De Oppo A2 Pro wordt gepresenteerd in een strakke zwarte kleuroptie.

Wat recente releases betreft, lanceerde Oppo de Oppo A38 in India, geprijsd onder Rs. 15,000. De Oppo A38 beschikt over een octa-core MediaTek Helio SoC, een batterij van 5,000 mAh met ondersteuning voor bekabeld SuperVOOC-snelladen van 33 W, en een 6.56-inch HD+ LCD-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een piekhelderheidsniveau tot 720 nits. Het draait op Android 13-gebaseerde ColorOS 13.1 en wordt geleverd met een dubbel camerasysteem aan de achterzijde, bestaande uit een 50 megapixel AI-ondersteunde primaire sensor en een 2 megapixel secundaire sensor.

In afwachting van de officiële bevestiging van Oppo kijken fans reikhalzend uit naar de lancering van de Oppo A2 Pro en de mogelijke geavanceerde functies en specificaties.

Bron: gelekte informatie over Weibo.