Het indie-klimspel "Only Up" is plotseling verwijderd uit de Steam Store

Het populaire indie-klimspel ‘Only Up’, dat een enorme aanhang kreeg op Twitch, is abrupt verwijderd uit de pc-gamewinkel Stream. De ontwikkelaar van het spel, bekend als Indiesolodev, noemde maanden van stress als reden voor de verwijdering ervan.

In een Steam-patchnotitie bij de nu verwijderde game legde Indiesolodev uit dat “Only Up” hun eerste onderneming was in de ontwikkeling van games, gemaakt voor creatieve doeleinden en om hun vaardigheden te testen. Het spel had hen in de loop van de maanden echter veel stress bezorgd. Ze spraken hun wens uit om het spel achter zich te laten en zich te concentreren op hun eigen welzijn.

Als student gameontwerp gaf Indiesolodev aan dat ze niet langer de verantwoordelijkheid wilden hebben om “Only Up” te ondersteunen en in plaats daarvan van plan waren een pauze te nemen en hun opleiding voort te zetten. Ze noemden ook hun plannen om hun volgende game te ontwikkelen, die een ander genre, een andere setting en een andere focus op cinematografie zou hebben.

Ondanks dat hij een solo-ontwikkelaar is voor ‘Only Up’, is Indiesolodev van plan om met een team samen te werken voor hun volgende game, voorlopig getiteld ‘Kith’. De verwijdering van “Only Up” uit de Steam-winkel markeert het einde van de beschikbaarheid van het spel voor spelers.

"Only Up" kreeg sinds de release in mei 2023 positieve recensies op Steam, waarbij 71% van de recensenten het als een positieve ervaring bestempelde. De game volgde het verhaal van een tiener genaamd Jackie, die zich een weg naar de top van de gamewereld moest beklimmen om aan de armoede te ontsnappen en meer over zichzelf te leren.

Hoewel de game cryptofans aantrok met zijn verwijzingen naar Goblintown NFT's, waren er ook klachten over het gebruik van NFT-kunst. Er zijn speculaties ontstaan ​​dat de verwijdering van de game mogelijk verband houdt met het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder muziek uit bestaande anime-shows en videogames.

Over het geheel genomen heeft de plotselinge verwijdering van “Only Up” uit de Steam-winkel fans teleurgesteld, maar de beslissing van Indiesolodev om prioriteit te geven aan hun welzijn en zich te concentreren op toekomstige game-ontwikkeling is begrijpelijk.

