Only Up, virale game op Twitch, verwijderd van Steam

De populaire virale game Only Up, die tijdens de zomer enorm populair werd op Twitch, is verwijderd van het Steam-platform. De maker van het spel, bekend als SCKR Games, sprak de wens uit om verder te gaan met het spel vanwege de stress die het veroorzaakte.

Only Up kreeg veel volgers op Twitch met zijn unieke kijk op het verhaal van Jack and the Beanstalk. De game bevatte filosofische verhalen en uitdagende platformactie terwijl spelers probeerden hun weg te vinden naar verschillende zwevende objecten en omgevingen.

Ondanks het succes op Twitch kreeg Only Up kritiek vanwege de opname van NFT-referenties, de afwezigheid van gameplay-functies zoals een opslagfunctie en beschuldigingen van het gebruik van auteursrechtelijk beschermde activa van een andere ontwikkelaar. Deze controverses leidden ertoe dat de game in juli tijdelijk van Steam werd verwijderd voordat deze terugkeerde.

In een updatepost erkende de solo-ontwikkelaar van Only Up hun fouten en sprak hij de wens uit om de game achter zich te laten. Ze noemden de stress die het spel had veroorzaakt en de behoefte aan gemoedsrust en genezing. De ontwikkelaar is van plan een pauze te nemen en zijn opleiding voort te zetten terwijl hij aan hun volgende game werkt, voorlopig getiteld Kith. Dit nieuwe project zal een ander concept, genre en setting hebben, waarbij de nadruk ligt op cinematografie. De ontwikkelaar sprak ook de wens uit om met een klein team samen te werken om hun game-ontwerpvaardigheden te verbeteren.

Trouw aan hun aankondiging is Only Up niet langer beschikbaar voor aankoop op Steam. Degenen die de game al hebben gekocht, kunnen deze echter nog steeds downloaden en spelen. Met bijna 13,000 recensies behoudt Only Up een overwegend positieve beoordeling.

– Definities: Twitch – een livestreamplatform voor gamers;

NFT – Non-Fungible Token, een digitaal activum met uniek eigendom vastgelegd op een blockchain-platform;

Steam – een digitaal distributieplatform voor videogames.