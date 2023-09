OnePlus lanceert Android 14 Open Beta-programma voor OnePlus 11

OnePlus heeft onlangs zijn eerste Open Beta-programma voor Android 14 geïntroduceerd, waardoor OnePlus 11-bezitters de update kunnen testen voordat deze officieel wordt uitgebracht. De OxygenOS 14 Open Beta 1, gebaseerd op Android 14, is nu beschikbaar om te downloaden vanaf de website van OnePlus.

Het Open Beta-programma biedt gebruikers de mogelijkheid om de nieuwe functies en verbeteringen van OxygenOS 14 te ervaren. Omdat dit echter de eerste Open Beta-build is, zijn sommige functies mogelijk niet meteen beschikbaar. OnePlus verzekert dat er in volgende versies van de update meer features zullen worden opgenomen.

Momenteel is Open Beta 1 beperkt tot de OnePlus 11 en is beschikbaar in geselecteerde regio's zoals Noord-Amerika en India (met een beperkt aantal testers). Helaas hebben gebruikers in Europa geen toegang tot de Open Beta-update. Om de update te installeren kunnen gebruikers de benodigde bestanden downloaden van de OnePlus-website en de ingebouwde handmatige updatetool in OxygenOS gebruiken. Het is belangrijk op te merken dat voor het terugkeren naar Android 13 een fabrieksreset vereist is.

Oorspronkelijk had OnePlus aangekondigd dat OxygenOS 14 prestatieverbeteringen zou brengen via de “Trinity Engine” en dat deze op 25 september zou worden gelanceerd. Google's onverwachte vertraging van Android 14 voor Pixel-telefoons geeft echter aan dat OnePlus mogelijk ook de beoogde releasedatum zal missen. OnePlus heeft deze potentiële vertraging nog niet aangepakt.

Bron: OnePlus Community-forums

Definitie:

– Open bètaprogramma: een softwaretestfase waarin gebruikers een pre-releaseversie van de update kunnen uitproberen en feedback kunnen geven vóór de officiële release.

Bronnen: OnePlus Community-forums