Het verkennen van de Zero-G-gevechten in Starfield: een zoektocht die de moeite waard is

Starfield, de langverwachte open-wereld-RPG ontwikkeld door Bethesda, maakt furore in de gaminggemeenschap met zijn meeslepende gameplay en een enorm universum om te verkennen. Van de vele speurtochten die in het spel beschikbaar zijn, valt er één in het bijzonder op als een spannende ervaring: “Sure Bet”.

Deze side-quest speelt zich af in het Alpha Centauri-systeem en begint in de kleine industriële stad Gagarin Landing. Spelers ontmoeten Lizzy, een barman die de aandacht van bedrijfsleiders wil trekken met waardevolle en dure drank. Om aan haar verzoek te voldoen, moeten spelers op een missie gaan om verloren drank op een verlaten vrachtschip te vinden.

Wat deze zoektocht uniek maakt, is de onverwachte wending van gevechten zonder zwaartekracht die je op het schip tegenkomt. Terwijl spelers het verlaten schip verkennen, werkt de kunstmatige zwaartekracht niet goed, waardoor alles, inclusief de speler, objecten en ruimtepiraten, elke 30 seconden in nul-G zweeft. Deze dynamische zwaartekrachtverschuiving biedt een unieke en opwindende gevechtservaring.

Door de verschuivingen in de zwaartekracht in hun voordeel te gebruiken, kunnen spelers snel naar hogere locaties manoeuvreren of zich richten op vijanden die uit hun dekking worden geslagen en in de open lucht zweven. De gevechten worden nog vermakelijker wanneer spelers wapens zoals jachtgeweren kunnen gebruiken, wat resulteert in enkele hilarische momenten wanneer ze achteruit tegen muren worden geduwd.

Naast gevechten dienen de zwaartekrachtverschuivingen ook als basis voor lichte puzzels, waardoor een extra laag plezier aan de zoektocht wordt toegevoegd. Spelers moeten door het schip navigeren, door het drijvende puin manoeuvreren terwijl ze hun momentum behouden en de puzzels oplossen om verder te komen.

De ‘Sure Bet’-missie toont de indrukwekkende fysica-engine in Starfield. Ondanks kritiek op de vergrendelde framerate van 30 fps op consoles, demonstreert de zoektocht het enorme potentieel en de zeer gedetailleerde wereld van de game. Het vermogen om de positie, botsingen en het momentum van elk object, wapen en personage nauwkeurig te volgen en te behouden tijdens elke zwaartekrachtverschuiving is een bewijs van de technische mogelijkheden van het spel.

Het is echter vermeldenswaard dat veel van de andere speurtochten in Starfield deze fysica- en simulatiesystemen niet volledig benutten. Hoewel deze zoektocht een opmerkelijk voorbeeld is van wat het spel kan bereiken, willen spelers misschien meer missies die profiteren van deze nieuwe mechanismen.

Over het geheel genomen biedt de ‘Sure Bet’-missie een spannende en gedenkwaardige ervaring binnen het Starfield-universum. Met zijn zero-G-gevechten en meeslepende gameplay toont het Bethesda's toewijding aan het leveren van boeiende speurtochten die verder gaan dan de traditionele ophaalmissies. Het is een zoektocht die de moeite waard is voor elke Starfield-speler die op zoek is naar een avontuur vol adrenaline.

