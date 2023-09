Ontdek de verbanden in het puzzelspel van de New York Times

Samenvatting: The New York Times heeft een nieuw puzzelspel uitgebracht genaamd Connections. Het doel van het spel is om een ​​reeks van 16 woorden in vier geheime groepen te categoriseren door verbindingen daartussen te vinden. Het spel wordt dagelijks gereset en biedt verschillende moeilijkheidsgraden. Spelers kunnen hun winning streaks volgen en scores vergelijken met vrienden. Als je hulp nodig hebt bij het oplossen van de puzzel, geeft het spel hints en onthult het de antwoorden. De thema's van vandaag zijn onder meer Halloween-versieringen, tv-shows, gokautomaatsymbolen en cijfers in boektitels. De categorie Halloween-decoraties bevat bijvoorbeeld woorden als Vleermuis, Spinneweb, Pompoen en Tombstone. Het spel is uitdagend, maar de rasters veranderen elke dag, waardoor spelers nieuwe mogelijkheden krijgen om de puzzel op te lossen.

Connections is een puzzelspel gemaakt door de New York Times. Het spel presenteert spelers een raster van 16 woorden en vraagt ​​hen om de woorden in vier sets van vier te ordenen op basis van de verbindingen daartussen. Deze verbindingen kunnen verband houden met verschillende thema's, zoals titels van videogamefranchises, vervolg op boekenreeksen, roodtinten of namen van restaurantketens.

Hoewel het lijkt alsof sommige woorden in meerdere thema's passen, is er voor elke reeks slechts één juist antwoord. Om spelers te helpen de verbindingen te identificeren, stelt het spel hen in staat de woorden op het raster te schudden en te herschikken.

Elke reeks woorden heeft een kleurcode, waarbij de gele groep het gemakkelijkst te identificeren is en de paarse groep het moeilijkst. Zodra spelers denken dat ze een set hebben geïdentificeerd, kunnen ze hun antwoord indienen. Als dit juist is, worden de vier woorden uit het raster verwijderd en wordt het thema dat ze verbindt onthuld. Verkeerd raden telt als een fout, en spelers hebben een limiet van vier fouten voordat het spel eindigt.

Als spelers problemen hebben met het oplossen van de puzzel, geeft het spel hints en worden enkele antwoorden onthuld. De thema's van vandaag zijn onder meer Halloweenversieringen, tv-shows, gokautomaatsymbolen en cijfers in boektitels. Een van de Halloween-versieringen is bijvoorbeeld Bat en een van de tv-programma's is 24.

Connections is ontworpen om uitdagend te zijn en de rasters veranderen elke dag, waardoor spelers nieuwe puzzels kunnen oplossen. Dus als je de puzzel van vandaag niet kunt oplossen, kom dan morgen terug voor een nieuwe uitdaging.

Bron: New York Times