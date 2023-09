Nvidia werkt stuurprogramma's bij om Starfield-prestaties op RTX 30- en 40-serie GPU's te verbeteren

By

Nvidia heeft een automatische over-the-air-update aangekondigd die de Starfield-prestaties zal verbeteren voor gebruikers met grafische kaarten uit de RTX 30- en 40-serie. De update omvat de implementatie van Resizable BAR-technologie, die de prestaties van de nieuwste GPU's verbetert. In testscenario's ontdekte Nvidia dat desktop-GPU's uit de GeForce RTX 40-serie na de update een gemiddelde prestatieverbetering van 5 procent ervaarden.

Om compatibiliteit te garanderen, wordt de update toegepast op zowel de bestaande 537.17-stuurprogramma's als de nieuw uitgebrachte 537.34-stuurprogramma's. Naast deze update heeft Nvidia ook optimale instellingen met één klik voor Starfield geïntroduceerd, waardoor het proces van het selecteren van de beste instellingen voor het specifieke systeem van de gebruiker wordt vereenvoudigd. Daarnaast heeft het bedrijf het GPU-profielprobleem voor de Microsoft Store-versie van Starfield aangepakt.

Deze update komt kort nadat Digital Foundry meldde dat Starfield aanzienlijk beter presteerde op AMD GPU's in vergelijking met Nvidia en Intel GPU's. Digital Foundry ontdekte problemen die specifiek verband hielden met Intel CPU's en constateerde een aanzienlijk prestatieverschil van 46 procent tussen AMD's Radeon RX 6800 XT en Nvidia's RTX 3080 in Starfield. Het valt nog te bezien of de Resizable BAR-profielupdate zal helpen de door Digital Foundry geïdentificeerde prestatiekloof te overbruggen.

Concluderend is Nvidia's automatische over-the-air-update voor zijn stuurprogramma's bedoeld om de Starfield-prestaties op RTX 30- en 40-serie GPU's te verbeteren. Door Resizable BAR te implementeren en optimale instellingen met één klik te introduceren, wil Nvidia de game-ervaring voor Starfield-spelers verbeteren. Hoewel eerdere rapporten prestatieverschillen tussen Nvidia-, Intel- en AMD-GPU's aan het licht brachten, probeert deze update deze problemen aan te pakken en een consistentere game-ervaring te bieden op verschillende hardware-instellingen.

