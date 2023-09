Niets Telefoon 2 ontvangt niets OS 2.0.3 Firmware-update

De Nothing Phone 2, gelanceerd in juli 2023, ontvangt een nieuwe firmware-update genaamd Nothing OS 2.0.3. Deze update brengt verschillende verbeteringen en wijzigingen met zich mee voor de smartphone. Een van de belangrijkste toevoegingen is een nieuwe kompaswidget die meer gedetailleerde navigatie biedt. Gebruikers zullen ook een nieuwe gebruikersinterface voor de zakmodus opmerken, die de gebruikerservaring verbetert.

Bovendien omvat de firmware-update ondersteuning voor Zomato in de voortgangsbalk van Glyph en verbetert de OTG-compatibiliteit. Gebruikers kunnen ook verbeteringen verwachten in de opnameresolutie van de Screen Recorder, de stabiliteit van de Bluetooth-verbinding, de NFC-stabiliteit en haptische feedback.

Bovendien wordt de Nothing OS 2.0.3-update geleverd met de Android-beveiligingspatch van augustus 2023, die zorgt voor verbeterde beveiliging van het apparaat. Niets heeft zich gecommitteerd aan het leveren van drie jaar Android OS-updates en vier jaar beveiligingspatches voor de Nothing Phone 2.

De update heeft een pakketgrootte van 130 MB en wordt uitgerold naar eigenaren van Nothing Phone 2. Gebruikers kunnen handmatig controleren op updates door op hun apparaat naar Instellingen > Systeem > Systeemupdate te gaan.

Met zijn krachtige Snapdragon 8+ Gen 1 SoC is de Nothing Phone 2 ontworpen om uitstekende prestaties te leveren. De smartphone beschikt ook over een dubbele camera aan de achterzijde met twee 50-megapixelsensoren en een licht bijgewerkte LED Glyph-interface voor meldingen van meerdere apps.

De firmware-update is momenteel beschikbaar in India, zoals bevestigd door de ontvangst van de update op het testapparaat. Niets blijft de gebruikerservaring verbeteren en tijdige updates voor zijn smartphones bieden.

Bron: Gadgets 360, Nothing Phone 2 ontvangt niets OS 2.0.3-update