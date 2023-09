Northern Trust voltooit de eerste fase van het vrijwillige Carbon Credit-ecosysteem

By

Northern Trust heeft de voltooiing aangekondigd van de eerste fase van een sectorbreed vrijwillig koolstofkrediet-ecosysteem. Het platform zal institutionele kopers toegang geven tot COXNUMX-credits van toonaangevende projectontwikkelaars via een volledig geautomatiseerd digitaal platform. Door gebruik te maken van de digitale blockchain-technologie uit het particuliere grootboek, verbindt het ecosysteem kopers met leveranciers van koolstofkredieten die zich richten op het terugdringen van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide.

Via het platform kunnen kopers tokenized carbon credits rechtstreeks met projectontwikkelaars verhandelen en deze tegen hun ecologische voetafdruk intrekken. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke mijlpaal voor het Digital Assets and Financial Markets-team van Northern Trust, omdat zij ernaar streven een marktleidend platform voor digitale activa te leveren. De mogelijkheid voor institutionele klanten om toegang te krijgen tot koolstofkredieten en bij te dragen aan hun COXNUMX-compensatietraject wordt gezien als cruciaal voor de toekomst.

Het gebruik van digitale technologie bij het beheren van de levenscyclus van koolstofkredieten biedt vertrouwen en transparantie voor zowel kopers als projectontwikkelaars. Het stroomlijnt de administratieve taken, waardoor het voor alle deelnemers eenvoudiger wordt om COXNUMX-credits veilig te volgen, beheren en af ​​te handelen. Het platform biedt ook volledige transparantie gedurende de gehele levenscyclus van een vrijwillig koolstofkrediet.

Northern Trust heeft samengewerkt met verschillende projectontwikkelaars, waaronder Go Balance Limited, een REDD+ projectontwikkelaar gericht op het voorkomen van ontbossing, en ReGen III, een cleantechbedrijf dat gebruikte motorolie recycleert. Transacties op het minimaal levensvatbare product (MVP) platform zijn volledig geautomatiseerd. Verdere ontwikkeling van het platform en de eerste officiële live transactie staan ​​gepland voor eind 2023.

Dit initiatief maakt deel uit van de Digital Assets and Financial Markets-groep van Northern Trust, die teams combineert die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van digitale activamarkten en traditionele effectendiensten. Het bedrijf heeft een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van de digitale transformatie op het gebied van het beheer van effecten, waarbij het eerder pionierde met het gebruik van blockchain-technologie in het beheer van private equity-fondsen en het ondersteunen van tokenisering en fractionering van obligaties.

Bronnen: Northern Trust