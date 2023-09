Nokia G42 5G: geplaagde prijzen en nieuwe kleuropties

Nokia G42 5G, de nieuwste smartphone in de G-serie, wordt volgende week in India gelanceerd. HMD Global, de licentiehouder van Nokia, heeft de prijzen van het apparaat geplaagd via zijn officiële India X-account op Twitter. De teaser suggereert dat de telefoon onder de Rs zal worden geprijsd. 18,999 en is mogelijk verkrijgbaar in twee geheugenvarianten. Bovendien heeft Nokia een nieuwe So Pink-kleuroptie geïntroduceerd voor de Nokia G42 5G op mondiale markten buiten India.

De Nokia G42 5G draait op een Qualcomm Snapdragon 480+ SoC en beschikt over een 6.56-inch HD+ LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. Het is uitgerust met maximaal 6 GB RAM en 128 GB opslag aan boord, uitbreidbaar met behulp van een microSD-kaart. Het toestel draait op Android 13 en krijgt de komende drie jaar twee jaar lang Android OS-upgrades en maandelijkse beveiligingsupdates.

Qua cameramogelijkheden beschikt de Nokia G42 5G over een drievoudige camera-opstelling aan de achterzijde met een primaire sensor van 50 megapixels en twee sensoren van 2 megapixels. Aan de voorkant zit een 8 megapixel selfiecamera. Het apparaat wordt ondersteund door een batterij van 5,000 mAh met ondersteuning voor snel opladen via kabel van 20 W.

De Nokia G42 5G is al op geselecteerde wereldmarkten uitgebracht met de kleuropties So Purple en Grey, en zal nu worden aangeboden in de nieuwe kleurvariant So Pink. Het moet echter nog worden bevestigd of de nieuwe kleuroptie beschikbaar zal zijn in India.

De smartphone zal exclusief te koop zijn via Amazon India, met de lancering gepland voor 11 september.

