Het is onwaarschijnlijk dat Apple tot 2024 nieuwe iPads zal lanceren, zegt analist

Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is het nu onwaarschijnlijk dat Apple vóór 2024 nieuwe iPads zal lanceren. Dit nieuws komt slechts enkele uren voordat Apple de nieuwe iPhone 15 en Apple Watch Series 9 gaat onthullen.

Vorige week liet Kuo ook weten dat er pas volgend jaar nieuwe MacBooks komen. Met uitzondering van een mogelijke vernieuwing van de iMac lijkt het erop dat Apple de rest van het jaar niet veel nieuwe hardwareproducten zal aankondigen.

Aanvankelijk werd verwacht dat Apple in oktober een evenement zou houden om de eerste ronde M3 Apple Silicon Macs en een bijgewerkte iPad Air te introduceren. Zowel Kuo als Mark Gurman van Bloomberg hebben echter gemeld dat deze gebeurtenis waarschijnlijk van tafel is. De nieuwe Macs zullen nu naar verwachting in het voorjaar van 2024 debuteren in plaats van in het najaar van 2023.

Gurman zei eerder dat de iPad Air-update nog steeds op schema ligt, maar Kuo's laatste opmerking doet ook twijfel rijzen over de timing van deze release.

Over het geheel genomen lijkt het erop dat Apple's focus op het gebied van hardwarereleases zal liggen op de nieuwe iPhone 15 en Apple Watch Series 9. De iPad Pro-update zal moeten wachten tot 2024, en andere verwachte releases worden mogelijk ook uitgesteld.

