Nintendo Switch-opvolger naar verluidt onthuld achter gesloten deuren op Gamescom 2023

Volgens een rapport van Eurogamer werd de opvolger van de Nintendo Switch-console tentoongesteld tijdens een onthulling achter gesloten deuren op Gamescom 2023. Hoewel Eurogamer niet de kans heeft gehad om het zelf uit te proberen, wordt aangenomen dat verschillende partnerontwikkelaars de kans hebben gekregen een glimp van de console in een of andere vorm.

Een van de hoogtepunten van de demonstratie was een “opgevoerde” versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, speciaal ontworpen om de prestatiemogelijkheden van de geruchten Switch 2 te demonstreren. Er is echter geen verdere informatie over deze vermeende technische demo vrijgegeven. op dit moment bekendgemaakt.

Deze benadering waarbij een verbeterde versie van een bestaande game wordt gebruikt om verbeterde prestaties aan te tonen, doet denken aan de strategie van Sony Interactive Entertainment voorafgaand aan de lancering van de PlayStation 5, waar ze snellere laadtijden lieten zien in Marvel's Spider-Man op de PlayStation 4.

Ondanks de geruchten rond de opvolger van de Nintendo Switch, heeft het bedrijf het bestaan ​​ervan en eventuele mogelijke functies, zoals verbeterde prestaties, 4K-resoluties of achterwaartse compatibiliteit, nog niet officieel bevestigd. Uit brancherapporten blijkt dat Nintendo zich voorbereidt op een grotere, publieke onthulling in 2024, maar voorlopig blijft dit speculatief.

Hoewel de discussies over de Nintendo Switch vaak draaiden om het feit dat de console het einde van zijn typische levenscyclus bereikte, blijft Nintendo aanzienlijk succes boeken met de Switch. Volgens Doug Bowser, president van Nintendo of America, komt dit succes voort uit het unieke hybride ontwerp van de console en een sterke reeks populaire games.

Gezien het aanhoudende succes van de Nintendo Switch en de aankomende titels in ontwikkeling, zoals Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG en de titelloze Princess Peach-game, is er nog steeds genoeg om spelers betrokken te houden bij de originele Switch. .

Naarmate deze titels verschijnen, wordt de toekomst van de console echter onzeker. Hoewel de vermeende bijeenkomst achter gesloten deuren op Gamescom 2023 suggereert dat Nintendo plannen heeft voor een verandering in de nabije toekomst, blijven er vragen over wat de volgende Nintendo-console zal inhouden en of deze in 2024 zal verschijnen. Naarmate de tijd verstrijkt, Er wordt verwacht dat er meer informatie zal verschijnen, die een duidelijker beeld zal geven van de plannen van Nintendo voor de toekomst.

Definities:

1. Eurogamer – een populaire website voor videogamejournalistiek die bekend staat om zijn diepgaande berichtgeving en analyse van de game-industrie.

2. Gamescom – een jaarlijkse vakbeurs voor videogames in Duitsland, bekend om zijn presentaties en onthullingen van aankomende games en consoles.

3. PlayStation 5 – de nieuwste gameconsole uitgebracht door Sony Interactive Entertainment, die verbeterde graphics, snellere prestaties en nieuwe functies biedt vergeleken met zijn voorganger, de PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – een actie-avonturenspel ontwikkeld en uitgegeven door Nintendo, bekend om zijn verkenning van de open wereld en innovatieve gameplay-mechanismen.

5. Marvel's Spider-Man – een populair superheldenspel ontwikkeld door Insomniac Games en uitgegeven door Sony Interactive Entertainment, waarin de mogelijkheden van de PlayStation 5 met verbeterde laadtijden worden getoond.

6. 4K-resolutie – een weergaveresolutie van ongeveer 3840×2160 pixels, die een hoger detailniveau en helderheid biedt in vergelijking met lagere resoluties.

7. Achterwaartse compatibiliteit – de mogelijkheid van een gameconsole om games van eerdere generaties of platforms te spelen.

8. Doug Bowser – de president van Nintendo of America, verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van het bedrijf op de Noord-Amerikaanse markt.

Bronnen:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)