Nieuwsuitzending: technische demo's en potentiële lanceringstitels van Nintendo Switch 2 besproken

In de aflevering van de Eurogamer Newscast van deze week duikt het team in het opwindende nieuws dat Nintendo technische demo's van de langverwachte Switch 2 aan ontwikkelaars heeft laten zien. Deze demo's werden naar verluidt vorige maand op Gamescom getoond, waaruit bleek dat de nieuwe hardware wellicht dichterbij de release komt dan velen hadden verwacht.

Een van de brandende vragen rond de Switch 2 is welke game de lancering ervan zal begeleiden. Zal dit, nu er zwaardere specificaties worden verwacht, de perfecte gelegenheid zijn om eindelijk de langverwachte Metroid Prime 4 uit te brengen? Zal Nintendo anders kiezen voor een meer massamarktaanpak en gebruik maken van zijn getalenteerde 3D Mario-team?

Een ander onderwerp dat in deze aflevering wordt besproken, zijn de openingsmomenten van Starfield, dat naar verwachting een van de grootste games van het jaar zal zijn. Het panel duikt in hun ervaringen na het eerste uur dat ze in de personagemaker hebben doorgebracht en geeft hun mening over wat spelers kunnen verwachten van deze langverwachte titel.

Aan de discussie nemen Ed Nightingale en Victoria Kennedy deel, die hun inzichten en meningen delen over deze opwindende ontwikkelingen in de game-industrie.

Als je de volledige aflevering wilt bekijken, kun je deze vinden op YouTube. Als alternatief kunt u naar de Eurogamer Newscast luisteren op populaire podcastplatforms zoals iTunes, Google Podcasts, Audible en Spotify.

Bronnen: Eurogamer Newscast.