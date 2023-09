Kan Starfield 60FPS bereiken op Xbox Series X? Digitale gieterijtests geven hoop!

De technische experts van Digital Foundry hebben tests uitgevoerd om te bepalen of Starfield, de langverwachte game van Bethesda, op 60 frames per seconde (FPS) zou kunnen draaien op de Xbox Series X. Hoewel het antwoord niet eenvoudig is, bieden de resultaten hoop voor spelers.

Digital Foundry gebruikte de AMD 4800S Desktop Kit, die nauw aansluit bij de GPU van de Xbox Series X, om Starfield te draaien met instellingen die vergelijkbaar zijn met de Xbox Series X-versie. Vervolgens verlaagden ze de resolutie naar 1440p, passend bij de Xbox Series S-versie, en verkenden ze de game grondig om de framesnelheid te evalueren.

Het team ontdekte dat de game meestal meer dan 40 FPS draaide. Dit suggereert dat een 40 FPS-modus met verschillende GPU-instellingen of aanpassingen aan de dynamische resolutieschaling een haalbare optie zou kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is een Variable Refresh Rate (VRR)-modus, die de framesnelheid zou ontgrendelen voor spelers met VRR-ondersteunde beeldschermen.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk voor Starfield om gedurende de hele game een consistente 60 FPS te behalen. Digital Foundry concludeert dat een speciale prestatiemodus van 60 FPS een aanzienlijke uitdaging is. Toch bestaat er altijd een kans dat Bethesda spelers in de toekomst kan verrassen met optimalisaties.

Wil je een prestatiemodus van 40 FPS zien voor Starfield op Xbox Series X? Deel uw mening hieronder!

Definities:

– FPS: Frames per seconde, een maatstaf voor de vernieuwingsfrequentie of framesnelheid van een game of video. Het geeft aan hoeveel individuele frames per seconde worden weergegeven.

– GPU: Graphics Processing Unit, een gespecialiseerd elektronisch circuit dat afbeeldingen, video’s en animaties manipuleert en weergeeft.

– VRR: Variable Refresh Rate, een weergavetechnologie waarmee de vernieuwingsfrequentie van het scherm zich dynamisch kan aanpassen aan de framesnelheid van de weergegeven inhoud.

Bron: Digital Foundry, “Kan Starfield op 60 fps draaien op Xbox Series X?”, Pure Xbox.