Santa Cruz introduceert de Heckler SL: lichtgewicht eMTB met 150 mm veerweg

Santa Cruz heeft de markt voor lichtgewicht elektrische mountainbikes betreden met de lancering van de Heckler SL. Deze nieuwe fiets heeft een achterwielverplaatsing van 150 mm en is ontworpen om de hele berg aan te kunnen. Hij is uitgerust met Fazua's Ride 60-motor en een geïntegreerde batterij van 430 Wh, die zorgt voor een boost op de heuvels. De Heckler SL is bedoeld voor degenen die een meer trailbike-achtige ervaring willen met een beetje extra hulp tijdens de beklimmingen.

De Fazua Ride 60 elektrische fietsmotor vormt het hart van de Heckler SL en levert een maximaal koppel van 60 Nm en 450 W piekvermogen. De motor biedt drie vermogensinstellingen – Breeze, River en Rocket – die kunnen worden aangepast in de Fazua-app. De batterijduur en energie-instellingen worden weergegeven op een LED-display in de bovenbuis, dat ook beschikt over een USB-C-poort voor het opladen van apparaten.

Santa Cruz beweert dat de Heckler SL, met zijn kleinere en lichtere motor en 430 Wh accu, hetzelfde bereik biedt als een volwaardige eMTB met een 630 Wh accu. Door de niet-verwijderbare batterij zijn er geen grendels of deksels meer nodig, wat resulteert in een compact onderbuisontwerp met een kleinere interne diameter.

De Heckler SL is verkrijgbaar in vijf maten, van klein tot extra extra groot, en vijf bouwopties. Prijzen beginnen bij £ 6,699 en lopen op tot £ 11,999. Internationale prijzen moeten nog worden bevestigd.

Over het geheel genomen biedt de Heckler SL van Santa Cruz rijders een lichtgewicht eMTB-optie met voldoende kracht en bereik om elke berg te overwinnen, terwijl het gevoel en de handling van een traditionele trailfiets behouden blijft.

Definities:

– eMTB: Een elektrische mountainbike, die is uitgerust met een motor die ondersteuning biedt bij het trappen.

– Koppel: een maatstaf voor de kracht die ervoor zorgt dat een object rond een as roteert.

– Wh: Wattuur, een eenheid voor energiemeting die wordt gebruikt voor batterijen en elektrische systemen.

– USB-C: een universele seriële bus (USB)-interface die snellere gegevensoverdracht en een hoger uitgangsvermogen ondersteunt.

– LED: Light-emitting diode, een type lichtbron dat veel wordt gebruikt in elektronische apparaten.

